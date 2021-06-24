Балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева умерла в 92 года

Об этом сообщается на сайте театра.

Балетмейстер и репетитор Мариинского театра проработала в нем более 70 лет. О месте и дате прощания будет сообщено позднее.

Весь творческий путь Ольги Моисеевой был связан с Мариинкой, в советское время носившей название Театра им. С. Кирова, отметили в театре. По окончании Ленинградского хореографического училища Моисеева поступила в труппу театра в 1947 году и никогда не расставалась с ним до самых своих последних дней.

На сцене Моисеева, будучи ученицей Агриппины Вагановой, показывала неизменно безупречную выучку, соответствуя лучшим традициям Ленинградской школы.

Она танцевала Жизель, Раймонду, Китри, Зарему, Одетту-Одиллию... Ее выступления стали образцами выразительности, примерами продуманных до мелочей актерских интерпретаций роли, отметили в театре. Для каждой героини Моисеева искала свой ключ и свое пластическое лицо, подчеркивается в сообщении.

Моисеева воспитала таких танцовщиц, как Ирма Ниорадзе, Светлана Захарова, Ирина Желонкина, Татьяна Амосова, Олеся Новикова и другие.

Фото: Мариинский театр