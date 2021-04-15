В Египте нашли изумрудные рудники времен Древнего Рима

Автор: Géry Parent - collection perso., Copyrighted free use, Ссылка

Открытие сделала международная команда археологов.

Находка ученых подтверждает, что в античную эпоху в Восточной египетской пустыне велись активные разработки изумрудных месторождений. Открытие было сделано в ходе исследования римско-византийского поселения Монс Смарагд, сообщает Eurekalert.

Само название поселения говорит о том, что оно возникло на базе изумрудных рудников, отмечаю в ученые. В античную эпоху это поселение было ключевым опорным пунктом сети добычи изумрудов.

Восточная египетская пустыня еще в трудах Плиния Старшего и Клавдия Птолемея упоминается как место разработки изумрудных копей. Письменные упоминания о рудниках, находившихся здесь, появились около 2000 лет назад. Однако со временем о рудниках забыли. Лишь в XIX веке их заново открыл французский минералог Фредерик Кайо, однако археологи добрались до них только в 1990-е годы.

В ходе последней экспедиции ученым удалось обнаружить три древних здания. В одном из них располагался храм, который функционировал между I и V веками нашей эры. В ходе раскопок на его территории ученые обнаружили 19 монет этого периода, а также ритуальные предметы, в том числе курильницы для благовоний, бронзовые и стеатитовые статуэтки.

Ученые выяснили, что римский храм был возведен на месте еще более древнего египетского святилища. Об этом указывают египетские иероглифы, сохранившиеся на руинах здания.