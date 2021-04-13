Сыгравший в «Иди и смотри» и «Труффальдино из Бергамо» Евгений Тиличеев умер в 74 года

Кадр из к/ф «Конек-горбунок» (1986)

Артист скончался в Санкт-Петербурге во вторник, сообщает сайт комитета по культуре города.

Заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев имел «большой талант и яркую творческую индивидуальность», отметили в комитете. Тиличеев для своих поклонников навсегда стал примером настоящего мастера, который посвятил жизнь своему призванию, отмечается в сообщении.

Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде. Его отец был военным, мать — работницей ткацкой фабрики. Сам он называл себя «ребенком Победы».

В 1972 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и был принят в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии. На его сцене он прослужил почти пятьдесят лет.

В творческой биографии Тиличеева — десятки ведущих характерных ролей в классической оперетте и современной музыкальной комедии. Кроме того, он сыграл роли в таких фильмах, как «Царевич Проша», «Труффальдино из Бергамо», «Семь нот», «Иди и смотри» и другие.