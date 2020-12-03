Проститься с Ириной Антоновой пришел актер Евгений Миронов

Актер приехал на траурную церемонию на Новодевичьем кладбище, передает ФАН.

В разговоре с журналистами артист отметил, что президент музея в жизни отличалась целеустремленностью и добивалась желаемого, при этом «элегантно и с шармом».

«Учить видеть правильно нас научила вот эта великая женщина. Она меня лично учила, мы с ней были в дружеских, очень близких отношениях, учила не только искусству, учила жить», — подчеркнул Миронов.

Ирина Антонова умерла в 98 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусом. Церемония прощания проходит в закрытом режиме. Проводить деятеля культуры в последний путь разрешили только сотрудникам музея, родственникам и близким.