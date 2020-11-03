Мишустин назвал Ассамблею Русского мира одним из главных событий культурной жизни России

Обращение главы кабмина к участникам онлайн-мероприятия опубликовано на официальном сайте правительства.

В своем обращении премьер-министр России назвал XIV Ассамблею Русского мира уникальной площадкой для представителей России из разных стран мира.

«За время своего существования форум стал прекрасной традицией, уникальной площадкой, где представители многомиллионного Русского мира из разных государств — ученые, творческая интеллигенция, общественные деятели, политологи, журналисты, дипломаты, духовенство обсуждают вопросы консолидации русскоязычного пространства, сохранения нашего родного языка», — подчеркивается в послании Мишустина.

В этом году ассамблея проходит в 75-летие Великой Победы, напомнил Мишустин. По его словам, значимой частью работы фонда «Русский мир» стало проведение в странах мероприятий к этой дате.

В организованных Русскими центрами торжественных церемониях, виртуальных выставках, конференциях, уроках памяти и мужества и акциях приняли участие сотни тысяч соотечественников. По словам премьера, «Русский мир» активно борется с попытками переписать историю и пересмотром итогов Второй мировой войны.