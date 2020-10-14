«Золотую маску-2020» вручат 10 ноября онлайн

Трансляция будет идти в прямом эфире, сообщили организаторы.

Церемония награждения Российской национальной театральной премией «Золотая маска» в 26-й раз пройдет в виртуальном формате. Из-за пандемии коронавируса показы номинированных на награду спектаклей и работа жюри перешли с традиционных весенних месяцев на сентябрь и октябрь, отметили в пресс-службе награды.

Мероприятия должны были завершиться торжественной церемонией 30 октября в зале «Зарядье», но обстановка в стране, резкое увеличение числа заболевших вирусом вынуждают отменить это решение. Учредитель премии – Союз театральных деятелей РФ совместно с дирекцией «Золотой маски» приняли решение перевести вручение награды в онлайн-формат, пояснили в пресс-службе.

Онлайн-церемония награждения лауреатов «Золотой маски» состоится 10 ноября в 12:00. Транслироваться мероприятие будет на портале «Рамблер» в прямом эфире.