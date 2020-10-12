Кинофестиваль «Меридианы Тихого» представил фотовыставку о Юле Бриннере

Экспозиция расскажет о семье голливудского актера, уроженца Владивостока, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выставка в рамках международного кинофестиваля открылась в городской галерее «Арка» к 100-летия со дня рождения актера. Организаторы подготовили специальную программу «Бриннеровские чтения», посвященную его памяти.

Часть представленных на выставке фотографий уже была опубликована в изданиях сына Юла Бриннера Рока. Однако на выставке представлены и такие, которые гости увидят впервые.

Юлий Борисович Бринер (тогда с одной буквой «н») родился во Владивостоке 11 июля 1920 года. Здесь он прожил первые семь лет жизни, в 1927 году переехал в Харбин, после японской оккупации Маньчжурии в 1932 году уехал в Европу, работал в цирке и пел русские романсы с цыганами.

В 1940 году переехал в Нью-Йорк, выучился английскому языку и актерскому мастерству у Михаила Чехова. С 1944 по 1976 сыграл 47 ролей в фильмах и сериалах.

Наибольшую известность Бриннеру принесла роль Криса Адамса в фильме «Великолепная семерка» (The Magnificent Seven). Во Владивостоке Юлу установлен памятник.