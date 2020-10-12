В Русском музее началась конференция «Музей в контексте образования: итоги и новые векторы развития»

Мероприятие стартовало 12 октября, передает пресс-служба музея.

Конференция посвящена 30-летию отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» и пройдет в рамках проекта «Музей в системе культуры и образования: социальное партнерство и педагогическое взаимодействие» (2015–2020) в онлайн-формате.

Целью проекта является создание инновационной программы педагогического взаимодействия музея с учреждениями образования в области творческого развития, эстетического воспитания и художественного образования детей и подростков.

Проект находится в системе целей и задач «Основ государственной культурной политики», Федерального закона «О культуре в Российской Федерации», Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», «Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации», а также «Стратегии государственной культурной политики до 2030 года», отметили в пресс-службе.

На конференции представят виртуальные выставки «Музейно-педагогические издания отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея», а также «Мир детского творчества в стенах Русского музея: афиши и каталоги выставок детского творчества».