Выступлением Тамары Гвердцители завершился фестиваль «Спасская башня-2020»

07.09.2020
В честь закрытия фестиваля также был дан праздничный салют, сообщает Life.
Мероприятие проходило в подмосковном парке «Патриот», на площади перед главным храмом Вооружённых сил России. Трансляция велась на официальном канале военно-музыкального фестиваля на YouTube.
В честь открытия фестиваля прошёл концерт «Смуглянка» — в нём приняли участие Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, а также танцевальная группа Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и воспитанницы пансиона Минобороны РФ.
Также на площади выступили военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и рота почётного караула. В их исполнении прозвучали композиции «Слава Родине», «Василиса» и «Полюшко-поле». Украшением фестиваля стали выступления суворовцев и барабанщиц.
В заключительной части мероприятия выступила народная артистка РФ Тамара Гвердцители — она исполнила «Песнь о солдате» в сопровождении сводного оркестра участников фестиваля "Спасская башня". Финальным аккордом праздника стал фейерверк, который запустили под звуки композиции «День Победы».