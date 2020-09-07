Выступлением Тамары Гвердцители завершился фестиваль «Спасская башня-2020»

07.09.2020

В честь закрытия фестиваля также был дан праздничный салют, сообщает Life.


Мероприятие проходило в подмосковном парке «Патриот», на площади перед главным храмом Вооружённых сил России. Трансляция велась на официальном канале военно-музыкального фестиваля на YouTube.

В честь открытия фестиваля прошёл концерт «Смуглянка»  —  в нём приняли участие Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, а также танцевальная группа Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и воспитанницы пансиона Минобороны РФ. 

Также на площади выступили военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и рота почётного караула. В их исполнении прозвучали композиции «Слава Родине», «Василиса» и «Полюшко-поле». Украшением фестиваля стали выступления суворовцев и барабанщиц. 
 
В заключительной части мероприятия выступила народная артистка РФ Тамара Гвердцители  —  она исполнила «Песнь о солдате» в сопровождении сводного оркестра участников фестиваля "Спасская башня". Финальным аккордом праздника стал фейерверк, который запустили под звуки композиции «День Победы».