Путин подписал закон о передаче Сербии листа Мирославова Евангелия

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России подписал закон о ратификации соглашения с Сербией, предусматривающий обмен 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Николая Рериха, которые будут переданы России.

По условиям соглашения, Россия передает Сербии лист Мирославова Евангелия, в 1883 году переданный в Российскую национальную библиотеку в составе коллекции епископа Порфирия (Успенского). В свою очередь, Сербия отправит в Москву семь картин Рериха из Национального музея Сербии в Белграде.

В числе полотен «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919), «Благие посетившие» (1923), «Берендеи. Деревня» (1921), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922). Также передаются два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка», созданные в 1921 году.

Ранее эксперты Государственного музея Востока подтвердили подлинность картин Рериха и их историко-культурную ценность.