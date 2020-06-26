Во Владикавказе начата подготовка к созданию Дома-музея Вахтангова

Об этом рассказал ТАСС директор Московского театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, проект по созданию во Владикавказе культурного центра «Дом-музей Евгения Вахтангова», который запланировано открыть в 2021 году по поручению главы Северной Осетии-Алании Вячеслава Битарова, уже вступил в стадию реализации.

Вахтангов родился и жил первые 20 лет во Владикавказе в двухэтажном доме по улице Армянская/Ч. Баева, 2/17, пояснил Крок. «Здесь он увлекся театром и отсюда отправился в Москву», – сказал он.

Сейчас в этом здании находятся частные квартиры. Театр имени Вахтангова готов выкупить их, чтобы создать музей на освободившейся территории.

«Сегодня в зале совещаний правительства Республики Северная Осетия – Алания в присутствии заместителя председателя правительства Игоря Касабиева состоялась первая встреча с жильцами дома по улице Армянская/Ч. Баева, 2/17. Пришли все собственники квартир, в общей сложности их тринадцать человек. Так что первый шаг по созданию Дома-музея Вахтангова во Владикавказе сделан», – констатировал Крок.