В Омской области стартовал проект #культурадома

Фото: omfil.ru

Музеи, библиотеки, досуговые центры и филармония региона перевели работу в онлайн, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Учреждения культуры региона стали наполнять контентом собственные медиаресурсы. На официальных страницах в соцсетях и YouTube-каналах выкладываются записи спектаклей, концертов и творческих встреч, идут интернет-трансляции.

В течение двух недель омские учреждения культуры подготовили более 3,5 тысяч публикаций. Пользователи получили возможность виртуально посещать выставки, музеи, театры, встречаться с любимыми актерами, музыкантами и писателями, делать вместе с ними зарядку и готовить любимые блюда, участвовать в челленджах, путешествовать по Омску и области.

Проект #культурадома привлек внимание не только омичей, но и жителей других регионов и зарубежных стран, отмечается в сообщении. Расписание онлайн-мероприятий еженедельно публикуется на омском портале «Культура»