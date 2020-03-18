Ольга Любимова поручила учреждениям культуры разработать онлайн-программы

Указание министра касается музеев, театров и концертных залов, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

На проведение в подведомственных Минкультуры РФ учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий введет временный запрет, отмечается в сообщении. Причиной названа профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В рамках поручения федеральные музеи, театры и концертные залы обязываются предложить зрителям интерактивные мероприятия, которые будут доступны на соответствующих интернет-площадках, сообщает Минкультуры.

Ограничения являются временными, их не следует рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий, цитирует пресс-служба ведомства слова Любимовой. «Они просто меняют прописку и переходят в онлайн», – поясняется в сообщении.

Многие учреждения культуры уже имеют опыт общения со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате, отметила министр. По ее словам, записи спектаклей, концертов и лекций, а также виртуальные экскурсии достаточно востребованы обществом.