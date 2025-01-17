«Большая дорога, черная ночь да лихие дела», или Апогей советского рока

Денис БОЧАРОВ

17.01.2025

«Большая дорога, черная ночь да лихие дела», или Апогей советского рока

По итогам завершившегося 2024 года можно отмечать 35-летие с момента наивысшего расцвета отечественной рок-музыки. Ни до, ни после в истории нашего рок-н-ролла не появилось столько знаковых альбомов, как в 1989-м. Давайте вспомним, что тогда происходило.

Рок-музыку в нашей стране пытались играть с начала 1960-х, с момента, когда жанр окончательно оформился на Западе и распространился на большей части земного шара. Но несмотря на то, что «бацилла» рок-н-ролла поразила многие страны, для того, чтобы обрести мировое признание, его исполнителям следовало петь на английском языке. Время показало состоятельность правила: никакой другой язык не ложится на рок так же гармонично, как английский.

А что делать, если со знанием языка проблемы, а полюбившуюся музыку играть хочется? Конечно, делать это! Своя «доморощенная» история рока есть во многих государствах: существуют немецкий, венгерский, польский, чешский, балканский, скандинавский, японский или какой бы то ни было еще, рок. Не исключение и Советский Союз.

Так что понятие «русский рок» — явление самостоятельное и естественное. Не станем затрагивать тему взаимоотношений отечественной музыкальной контркультуры с советской властью (все спекуляции на тему «запрещали, не пускали и подавляли» и без того хорошо известны). Лучше вспомним о семи главных записях последнего, относительно благополучного года в истории СССР, когда рок получил официальное признание — он уже свободно распространялся по стране и активно издавался на грампластинках.

К концу 1980-х в Советском Союзе существовало несколько рок-коллективов, имевших имя и внушительную армию поклонников. И группа «Кино», несомненно, здесь являлась главной. Популярность песен Виктора Цоя на просторах нашей страны в 1980-х сопоставимо с уровнем популярности Владимира Высоцкого в предыдущем десятилетии.

Альбом «Звезда по имени Солнце», последний прижизненный релиз Цоя, стал, возможно, наиболее мощным, ярким высказыванием лидера «Кино». Из девяти записанных на диске композиций ни одной проходной: от первой «Песни без слов» до завершающего фонограмму «Апреля», песни слушаются на одном дыхании.

Альбом стал сенсацией, а Цой — рок-идолом №1 (коим и продолжает оставаться по сей день). В 1989 году «Кино» объехали с концертами всю страну, большинство выступлений проходило не в клубах и местных ДК, а на стадионах и во дворцах спорта. Увы, не пройдет и года и «человека в черном» русского рока не станет...

Основными конкурентами (хотя ни в коем случае не антагонистами) возглавляемого Виктором Цоем коллектива являлась к концу восьмидесятых группа «Алиса» под предводительством Константина Кинчева. К моменту создания своего, возможно, главного студийного шедевра, альбома «Шестой лесничий», команда уже успела выпустить на фирме «Мелодия» две пластинки — «Энергия» и «Блок ада».

Обе были тепло встречены публикой и профильной прессой. Но третий альбом, с такими, бьющими наотмашь, хитами, как «Аэробика», «Театр теней» и «Стерх» стал настоящим событием и многократно пополнил армию «алисоманов». По официальным данным, общий тираж пластинок превысил миллион экземпляров. В США этот показатель соответствует платиновому статусу, однако в те годы в СССР такими подсчетами не занимались.

Не менее популярной группой перестроечной эпохи была ведомая Вячеславом Бутусовым свердловская формация «Наутилус Помпилиус». В отличие от предыдущих проектов, здесьза лирическую составляющую отвечал профессиональный поэт и переводчик Илья Кормильцев. В 1989 году ансамбль выпустил на «Мелодии» пластинку «Князь тишины» — четвертый номерной альбом группы, но по сути — диск, состоящий из заново записанных песен, ранее появлявшихся на предыдущих любительских альбомах («Невидимка» и «Разлука»), или исполнявшихся на концертах.

Согласно опросу, проводившемуся в 2012 году сайтом OpenSpace.ru, «Князь тишины» занял пятую позицию в списке 50 главных пластинок «Мелодии» всех времен. Это не удивляет, если вспомнить, какие песни были записаны на альбоме (среди прочих «Взгляд с экрана», «Я хочу быть с тобой», «Шар цвета хаки», «Прощальное письмо»).

Тридцать пять лет назад руководимая Арменом Григоряном московская группа «Крематорий» увековечила на виниле одну из своих наиболее памятных фонограмм — альбом «Клубника со льдом». Годом ранее ансамбль выпустил под завязку набитый хитами сборник «Живые и мертвые», композиции из которого по сей день составляют основу концертных сетов группы.

Успех этого релиза позволил фирме «Мелодия» продолжить начатое, и пластинка «Клубника со льдом» (включавшая такие «нетленки», как «Мир, полный любви», «Последний шанс» и «Хардрокер») довершила общую картину, введя детище Армена Сергеевича в пантеон корифеев русского рока...

Главные хранители традиций The Beatles в нашей стране, питерская группа «Секрет», в 1989-м отметилась превосходной работой — альбомом «Ленинградское время». Без некоторых, звучащих на диске, композиций («Домой», «Блюз бродячих собак», «Беспечный ездок», «Прощай, ночь, прости» и, разумеется, титульная вещь) не только репертуар «Секрета» — саму историю советского перестроечного рока представить сложно.

К сожалению, этот симпатичный бит-квартет успел выпустить на «Мелодии» только две пластинки — не пройдет и полугода как группа распадется, и следующего альбома, записанного «золотым» составом (Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский, Алексей Мурашов), поклонникам придется ждать четверть века.

Если и можно говорить о каком-то признании нашего рока «там», то единственный проект, о котором следует упомянуть, — «Парк Горького». Выпущенный в августе 1989-го альбом Gorky Park, записанный в студиях Ванкувера, Нью-Джерси и Филадельфии, достиг 80-го места в главном официальном хит-параде США Billboard 200. Помимо этого, на пластинке были два сингла, попавшие в чарты: Bang и Try to Find Me.

Благодаря этому, «Парк Горького» стал первой (и единственной!) советской рок-группой, которая подписала контракт с американской звукозаписывающей компанией и добилась успеха за пределами Советского Союза.

Но вернемся домой. Была в истории отечественной рок-музыки группа, никакими регалиями, наградами и почестями не отмеченная, официально пластинки (по крайней мере, до распада страны) не выпускавшая, стадионов не собиравшая и по радио не звучавшая. Но при этом имевшая легион поклонников и последователей. Мы говорим о сибирских панк-рокерах «Гражданская оборона».

На 1989 год приходится пик творческой активности ее лидера и идейного вдохновителя Егора Летова. Тридцать пять лет назад из-под его пера вышло целых семь (!) альбомов. Главным откровением, думается, стал — как для слушателей, так и для самого автора — диск под названием «Русское поле экспериментов».

Четврнадцатиминутная титульная композиция представляет собой примерно то же, что композиции Shine On You Crazy Diamond у Pink Floyd или Stairway to Heaven у Led Zeppelin. По итогам опроса, составленного в 2010 году журналом «Афиша», альбом «Русское поле экспериментов» занял двадцать пятое место в списке «50 лучших русских альбомов всех времен».

Несомненно, были в 1989 году и другие знаковые записи, возможно, не уступающие по качеству «великолепной семерке». Были они и впоследствии, правда, их становилось все меньше... Прошло тридцать пять лет, а песни, записанные нашими главными рок-героями тогда, до сих пор остаются в нашей жизни. «Пачка сигарет» и «Стерх», «Казанова» и «Клубника со льдом», «Домой» и «Моя оборона»... Их до сих пор хочется слушать, играть и петь. 

Фотографии: Игорь Михалев/РИА Новости и Н. Синицына/РИА Новости.