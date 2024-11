Заслуженный мастер слова: к юбилею Тима Райса

Денис БОЧАРОВ

Восемьдесят лет назад, 10 ноября 1944 года в местечке под названием Амершем, расположенном в британском графстве Бакингемшир, на свет появился человек, которому суждено было стать величайшим поп-либреттистом современности. Его полное имя — Тимоти Майлз Биндон Райс.

Поначалу юный Райс, как и многие современники, период взросления которых пришелся на середину шестидесятых, очарованный успехом The Beatles, The Rolling Stones, The Who и прочими героями «британского вторжения», пробовал себя на ниве исполнительства. Однако довольно быстро уяснил, что выдающегося артиста из него не получится. И лишь после этого сообразил, в чем именно заключается его творческое «форте»: молодой человек сосредоточился на сочинении стихов.

Амбициозный юноша понимал: сорвать банк в стремительно набиравшем обороты мире шоу-бизнеса при помощи одной лишь поэзии ничуть не проще, чем стоя на сцене с микрофоном или с гитарой. Поп-поэзия по-настоящему выстреливает лишь когда обрамлена искрометными и нетривиальными музыкальными темами. И Тиму повезло. Как, впрочем, и тому, с кем имя Райса прочно ассоциируется по сей день.

Речь, разумеется, об Эндрю Ллойде Уэббере, знаменитом композиторе, в соавторстве с которым Тим Райс создал немало произведений. Впрочем, далеко не сразу им сопутствовал оглушительный успех. Начав сотрудничать еще в 1965-м, творческий тандем долго не мог привлечь внимание: первые три написанные Тимом и Эндрю мюзикла («Такие, как мы», «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов», «Вернись, Ричард, ты нужен своей стране») сколь-нибудь ощутимых дивидендов авторам не принесли.

Но неудачи не смутили молодых британцев. Авторы чувствовали: они на верном пути и вот-вот нащупают нечто ценное. Так оно и получилось: в 1970 году Уэббер и Райс сочинили свой главный шедевр: рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда».

Мир поп-культуры знает много примеров создания концептуальных рок-произведений: здесь Тим и Эндрю даже не были первопроходцами. Попытки написать нечто глобальное, пронизанное сквозной идеей, предпринимались в шестидесятых как упоминавшимися выше The Beatles и The Who, так и чуть менее знаменитыми (но оттого не менее значимыми для истории популярной музыки) группами The Kinks, The Small Faces, The Moody Blues...

Однако, можно с полным основанием утверждать, что настоящая рок-опера в летописи популярной музыки, по большому счету, лишь одна. И в этом, помимо музыкальных и лирических достоинств, главная историческая ценность Jesus Christ Superstar. Феерический триумф произведения дал «путевку в жизнь» многим артистам, принимавшим участие в записи: так, Иэн Гиллан (Иисус Христос), Мюррей Хэд (Иуда Искариот), Ивонн Эллиман (Мария Магдалина), Барри Деннен (Понтий Пилат) построили успешные карьеры в музыкальном и кинематографическом бизнесе.

Выпущенный в 1971 году, двойной альбом Jesus Christ Superstar возглавил американский национальный хит-парад Billboard 200, а в официальном британском чарте продаж поднялся до шестой строчки. Главные синглы с этого релиза (ария Марии Магдалины I Don't Know How to Love Him и песня Superstar, поющаяся от лица Иуды) стали международными хитами. В том же году на Бродвее состоялась премьера мюзикла Jesus Christ Superstar, а еще через два года режиссер Норман Джуисон экранизировал произведение.

Все начинания, связанные с данным проектом (пластинка, спектакль и фильм), получили высокие оценки специалистов, хотя порой и подвергались критике со стороны религиозных организаций. В целом же, церковь приняла сочинение Тима Райса и Эндрю Ллойда Уэббера благосклонно.

После того, как страсти вокруг рок-оперы поутихли, пути Эндрю и Тима на некоторое время разошлись. Но тогда время «одиночного плавания» для них еще не наступило.

Партнеры вернулись к совместной работе, результатом которой стал мюзикл «Эвита», основанный на биографии первой леди Аргентины конца 1940-х — начала 1950-х годов Эвы Перон. В 1978 году мюзикл поставили в Лондоне, а год спустя — в Нью-Йорке. Он был тепло встречен публикой и отмечен престижными наградами, в частности — Премии Лоуренса Оливье в категории «лучший мюзикл».

Эта история имела продолжение. В 1996 году по мотивам мюзикла режиссер Алан Паркер снял великолепный фильм с Мадонной и Антонио Бандерасом в главных ролях. Специально для этой ленты Тим Райс и Эндрю Ллойд Уэббер написали песню You Must Love Me, которая в итоге заработала «Оскар».

После «Эвиты» Райс уже следовал своим путем, без Ллойда Уэббера. Следующим крупным проектом, к которому он приложил руку, стал мюзикл Chess (1984), где авторами музыки выступили Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Прежде чем приступить к сочинению музыки, экс-участники ABBA заручились согласием Тима написать либретто. Что тот блистательно и сделал. Хорошо принятые аудиторией, «Шахматы» стали третьей по-настоящему крупной удачей поэта.

В конце 1980-х Тим несколько сбавил творческие обороты, однако некоторые его работы того периода достойны внимания: в частности, для амбициозного альбома Barcelona, записанного Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье в 1988 году, поэт представил тексты к трекам The Fallen Priest и The Golden Boy. Также маэстро сотрудничал с Полом Маккартни, Вангелисом, Фрэнсисом Лэем. Отдельного упоминания заслуживают совместные проекты Тима Райса и Элтона Джона: так, мультфильм 1995 года «Король Лев» стал самой коммерчески успешной на тот момент анимационной лентой, а мюзикл «Аида» был удостоен премии «Грэмми».

В последнее время о поэте, лучшие произведения которого всегда отличали глубокое знание предмета (прежде чем приступить к созданию того или иного текста, Райс кропотливо изучал соответствующую литературу), помноженное на искрометный юмор, не так много слышно. Впрочем, маэстро может себе позволить не суетиться и не размениваться по мелочам. Ведь к своему восьмидесятилетию он подошел в статусе рыцаря Британской Империи (кстати, сэр Тим — единственный поп-рок-либреттист, удостоенный подобной чести) и участника Зала славы авторов песен (Songwriters Hall Of Fame).

Фотографии: ZUMA/ТАСС и (на анонсе) MARY-EVANSAF-ARCHIVEWAIT-DISNE/ТАСС.