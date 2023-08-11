Певица Варвара: «Сплоченность — главное, что сейчас необходимо России»

Денис БОЧАРОВ

— Не планируете ли какой-то масштабный тур или презентацию, что называется, по случаю круглой даты?

— Концерты мы даем регулярно: недавно, например, вернулись из Калининграда, также выступали в Москве, Санкт-Петербурге. Были в Минске, Южно-Сахалинске, других городах. Гастроли идут, недостатка в приглашениях не испытываем — нам бы только сил, терпения...

Что же касается широкого «отмечания», то мне кажется, сейчас для этого не самое подходящее время. Сами понимаете, какая в стране ситуация, я из-за всего этого сильно переживаю. Поэтому отмечать день рождения буду в кругу семьи. Скорее всего, поедем с мужем в горы, в Абхазию — мне там очень нравится. В тех местах, где происходит единение с природой, душа успокаивается.

— Не так давно состоялась премьера вашей песни «Молитва». Готовится полноценный студийный альбом?

— Да, альбом будет. Скоро у меня состоится еще одна премьера: в сентябре представим песню «Нужен мне» — так, скорее всего, и альбом назовем, который, надеюсь, выйдет в октябре текущего года.

Что касается песни «Молитва»... Я довольно долго ничего не выпускала. В связи с известными событиями веселые песни петь не хотелось, а в грустных я не очень понимала, что именно хочу выразить. Но вот появилась эта песня — можно сказать, она меня сама нашла, написали ее поэт Татьяна Рогозина и композитор Рафаэль Гурциев. В этой песне — попытка выразить эмоции, что накопились у меня за последнее время. Это молитва за наших ребят, за Россию.

— СВО обнажила язвы, о которых мы до поры до времени не подозревали. Но все равно возникает ощущение, что страна, словно «назло надменному соседу», объединяется.

— Совершенно верно. У меня, например, создалось впечатление, что в Калининграде (из которого, повторюсь, я недавно вернулась) находится чуть ли не половина России. Так много людей туда приехало отдыхать. Когда мы там пели песню «Катюша», площадь была заполнена целиком: думаю, тысяч пять человек точно!

А ведь это не такая простая песня, как может показаться, это песня объединения. Она — про нас и неслучайно переходит из поколения в поколение. Это произведение Матвея Блантера и Михаила Исаковского — бессмертно, его знают во всем мире и поют на разных языках. Кстати, мое исполнение «Катюши» набрало в Сети 50 миллионов просмотров...

Сплоченность — главное, что сейчас необходимо России. Я, например, если слышу, что кто-то говорит о России что-то нелестное, то буквально взрываюсь. Всегда буду защищать свою Родину, потому что я самый настоящий патриот. Объездила всю страну, общалась с простыми людьми из глубинки, пела для них. Большинство из них никогда не были за границей, но у этих настоящих, «корневых» людей есть свои поля, леса, луга... Именно это дивное богатство они защищают и берегут.

А главное, во всех уголках нашей необъятной матушки-России прекрасно понимают, что мы — единый народ. Ощущение того, что все мы живем на огромных просторах, но при этом являемся единым целым, — неистребимо.

— Интерес к народной песне и к национальному искусству в целом в последнее время заметно вырос. А ведь недавно складывалось впечатление, что повсеместное проникновение западной поп-культуры нанесло ему непоправимый ущерб...

— Назойливое движение Запада действительно изрядно подпортило общую картину, но, слава Богу, сейчас это приостановлено. Что же касается русской песни, то она была всегда. Она, конечно, может не мелькать на экране и не столь активно ротироваться на радиостанциях, как хотелось бы, но когда ты выходишь на сцену и исполняешь, например, «Ой, то не вечер», то не можешь не заметить, как у людей в зале на глаза наворачиваются слезы.

Русская песня всегда воспринимается на ура. Как бы тепло ни воспринимала аудитория условную Besame Mucho, когда звучит отечественная композиция, зал реагирует совершенно иначе: встает с мест и в едином порыве подпевает. И это касается не только людей преклонного возраста, но и впитавшую в себя американские ритмы R’n’B и кантри молодежь. Что не может не радовать. Главное для всех нас — не утратить, не растерять непреходящее очарование русской национальной культуры...

Есть песни и создавшие их композиторы, которые вне моды: над ними время не властно, и по ним всегда можно учиться петь. Возможно, имеет смысл какие-то моменты «осовременивать», делать новые аранжировки и так далее — главное, чтобы это красиво звучало. Во всем должны присутствовать вкус и чувство меры.

— Несмотря на ваш образ певицы, исполняющей преимущественно российский фолк, подозреваю, что оным ваши музыкальные пристрастия не исчерпываются. Как вы, например, относитесь к лучшим образцам зарубежных эстрады, рока, классического популяра?

— Эта тема для меня отнюдь не закрыта. Мне нравятся, например, Элтон Джон, Стинг, ряд других замечательных исполнителей. Даже сейчас появляются музыканты, которых сложно не уважать. Потому что они — настоящие, талантливые люди. Это всегда чувствуется.

Дело еще вот в чем: мелодия — история вечная. Мы можем какие-то их тексты понимать, какие-то — нет. Но если композитор прирожденный мелодист и его темы затрагивают струны души, это здорово, вне зависимости от географической принадлежности. Талант — он и в Африке талант, да не прозвучит это банально.

— Вы на профессиональной сцене не первое десятилетие. Сама ваша артистическая «подача» невольно отсылает к картинам и образам русской природы. Это продуманный сценический имидж или естественное положение вещей?

— Когда на сцене все происходит органично, получается хороший «выхлоп». Это я к тому, что мне никогда не приходилось задумываться об «имиджевости» и о том, насколько качественным с коммерческой точки зрения получится продукт.

Мое слияние с природой — родом из детства. Я, например, с птицами разговариваю на одном языке — я вполне серьезно. Выхожу, бывает, ранним весенним утром в лес и понимаю, какая птица где и о чем поет, — настолько обострены у меня в этом смысле чувства, просто знаю законы природы.

Все это отражается как в моем сценическом образе, так и в самих песнях. Ничего специально мне придумывать не надо. А уж насколько это круто с коммерческой точки зрения — оценивать зрителям. Гастролируем, ездим — благо народ собирается (улыбается).

— При вашей искренней любви к природе, логично было бы предположить, что и львиную долю времени вы проводите вдали от шума городского. Так ли это?

— Я живу в Новой Москве. И, конечно же, практически каждый день езжу на работу. Студии звукозаписи, репетиции, встречи — все это мы не можем проводить в режиме онлайн; у нас постоянно происходит творческий контакт. Я так или иначе живу в мегаполисе. К тому же не стоит забывать, что у меня есть гастроли, их достаточно много.

Но когда мне удается вырвать несколько дней, стараюсь выехать на природу, в лес, на дачу — меня туда тянет, я там молчу, ничего не делаю: мне в такие моменты не нужно учить песни, репетировать и прочее... Мозг мой расслаблен, я полностью посвящаю себя природе, своим любимым собакам, курам, уткам. Происходит некая перезагрузка.

А потом возвращаюсь в город и начинаю с новыми силами созидать. Но позволить себе постоянно жить за городом я не могу — необходимо поддерживать себя в рабочем тонусе, быть в деле.

— Чем вы руководствуетесь при составлении репертуара?

— Есть ряд песен, которые зрители хотят слышать всегда. Это и мои хиты: «Летала да пела», «Грезы», «Отпусти меня, река», несколько других, которые мой сет-лист никогда не покидают. Это и русские песни, от исполнения которых я не могу отказаться: «Ой, то не вечер», «Любо, братцы, любо», «Вдоль по Питерской»...

Это обязательный костяк. А уже после мы начинаем экспериментировать со зрителем, в зависимости от того, где в данный конкретный момент находимся. Например, на севере страны предпочитают русские народные песни, а ближе к югу, скажем, в Краснодарском крае, куда люди приезжают отдыхать, больше в ходу эстрадные номера. И, разумеется, новым вещам мы тоже уделяем должное внимание.

— Что является для вас основным источником вдохновения?

— Вдохновляют меня, как правило, книги, фильмы, природа, экскурсии в интересные с исторической точки зрения места. В плане личностного общения я сейчас несколько сузила круг — просто потому, что не хочу больше нервничать. Стараюсь общаться с хорошими, умными, позитивными, с моей точки зрения, людьми — с теми, кому я могу отдавать свою энергию, делиться добрыми эмоциями, наблюдениями и впечатлениями.

— Не только в России, но и в мире в целом сейчас создается огромное количество музыкального материала. Как, по-вашему, отличить подлинное искусство от ремесленничества, очистить зерна от плевел и не перепутать Божий дар с яичницей?

— Правильный вопрос. Знаете, на мой взгляд, артистов сейчас больше, чем песен. И даже больше, чем звезд на небе. Я никого не осуждаю, просто считаю, что у каждого — своя дорога, своя песня. Главное, чтобы эта самая песня полностью подходила артисту, соответствовала ему, органично с ним сосуществовала.

Скажу про себя. Я могу сколь угодно долго искать хорошие песни, но, судя по моему опыту, они меня, как правило, находят сами. Скажем, я услышала где-то композицию и сразу поняла: мое. И мне неважно, коммерческое это произведение или нет. Главное, я чувствую в нем толику себя, а следовательно — словно растворяюсь в нем. Какой будет материальная отдача — вопрос десятый, поверьте.

— Вениамин Баснер и Михаил Матусовский 55 лет назад для фильма «Щит и меч» написали гениальное — песню «С чего начинается Родина». А вы бы как ответили на поставленный в ней вопрос?

— Один мой знакомый, который уехал сейчас из страны, как-то сказал: «Родина — это юридический институт». Я с ним абсолютно не согласна. При чем тут юридический институт?! Родина — это то, что тебе очень-очень близко. Я жила за границей и прекрасно понимаю: отделить себя от места, где ты родился и вырос, — невозможно.

Думаю, во многом такое мое отношение связано с семьей. Мой дедушка прошел всю войну, и я с детства впитала в себя осознание того, что 9 Мая — главный праздник не только для моей семьи, но и для всей страны. Россия — это мать, это родной дом. Дом, который нельзя ни покинуть, ни тем более предать. Нам сейчас, пожалуй, не стоит ничего декламировать и с умным видом обсуждать. Мы просто должны быть вместе.