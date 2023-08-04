Композитор Сергей Ковальский: «В непростые времена песня должна поддерживать людей»

Денис БОЧАРОВ

Недавно основанная Михаилом Турецким женская вокальная арт-группа Soprano записала песню, на которую сняла проникновенный клип. Автором композиции «Погляди, какая красота» выступил композитор и музыкальный продюсер Сергей Ковальский — сегодняшний собеседник «Культуры».

— Название песни перекликается с вашей же композицией 2014 года «Посмотри, какая красивая». Это было сделано специально?

— Честно признаюсь: никаких намерений у меня не было. Я сам осознал перекличку тем только тогда, когда все уже было написано. Мне стали намекать на схожесть названий, и я невольно улыбнулся, потому что ничего подобного не планировал.

— Клип был снят на Байкале. Не думаете ли вы развить тему: сделать своего рода цикл произведений, пронизанных единой «географической» линией?

— В песне мы с девочками из Soprano выразили свое отношение к самому родному, что есть в этой жизни: отчизна, красота, родные просторы. Я вообще люблю природу и, в частности, все, что связано с провинцией. Потому что там жизнь заметно отличается от той, которая свойственна мегаполисам. Суть русской души, на мой взгляд, именно в глубинке.

И, что еще стоит отметить, многие базовые понятия, сопровождающие нас по жизни, — женского рода: Родина, Россия, земля, женщина, мама. Поэтому очень хотелось, чтобы эту песню исполнили девушки. Для меня это было важно еще и потому, что я с самого начала был причастен к созданию этого замечательного коллектива: Михаил Борисович Турецкий доверил мне большую часть работы.

Я очень люблю Soprano — не в силу расхожего клише, что все любят своих детей и априори их хвалят. А потому что они чисты душой, искренни, верят в то, о чем поют и как подают материал со сцены. Это весьма важное качество для артиста...

Что же касается развития проекта, например, записи полноценного альбома, пронизанного сквозной идеей, — это действительно интересная тема. Откровенно говоря, я в этом направлении еще не думал, но вы мне подсказали отличный творческий план. Надо серьезно этим заняться. Нашему человеку сейчас необходимо ощущение чего-то родного, теплого и настоящего. В непростые времена песня должна поддерживать людей.

Любовь к Родине должна быть глубинная — то есть, не плакатная и показная, а идущая от души. Мы все принадлежим той земле, на которой родились: это дом, где ты появился на свет, семья, в которой воспитан, друзья, что тебя окружали, природа, с которой вырос — поля, леса, луга, реки. У нас потрясающая страна — богатейшая, красивейшая, добрая и щедрая. И об этом необходимо говорить постоянно.

— Какова вообще роль и — не побоимся высокопарного термина «миссия» — композитора: то есть, человека, который редко красуется на сцене и не срывает аплодисменты напрямую, являясь как бы тайным кардиналом музыки, ее закулисным героем?

— Мне кажется, что роль композитора на сегодняшний день глубоко недооценена. Это действительно — человек закулисья. Если раньше, при исполнении артистом песни, в титрах обязательно указывалось: «композитор тот-то и тот-то», то сейчас это не всегда происходит...

В советское время было очень много хорошего — такого, что стоило бы перенести в нашу современность. В каждой профессии были свои определенные ориентиры. Вспомним, например, Стаханова: его преподносили как знаковую фигуру, на которую необходимо равняться. В музыке происходило то же самое. У нас ведь огромное количество потрясающих композиторов-мелодистов: Андрей Петров, Арно Бабаджанян, Геннадий Гладков, Владимир Шаинский — на одно лишь перечисление столь знаковых для нашей культуры имен ушла бы толстенная книга, вы сами понимаете. И их знала вся страна, все они были на слуху.

Я вовсе не о «недопиаренности» и мелькании на различных тусовках говорю — я лишь о том, что если человек заслужен, если он, скажем так, «масштабирован», то ему надо уделять определенное внимание. Более того, молодежи надо давать понять, что вот он — пример, ориентир. Ибо музыка, на которой мы выросли, — это часть нашего генетического кода.

И в целом, мне кажется, что рассказывать о таких примерах, грамотно подавать их и делать достоянием общественности — во многом задача государства. Прежде всего это касается молодых авторов, а их, одаренных у нас очень много. Но дело в том, что в наше время надо быть не только талантливым, но и очень активным, пробивным. А это не каждому дано.

Подлинный талант очень часто бывает не защищен, он — как оголенный нерв. Он не станет о себе громко кричать, скорее — закроется у себя в комнате и будет тихо переживать, что о нем не сказали, не написали, по достоинству не оценили. И такое положение вещей нужно, по-моему, менять. Как говорят, талантам надо помогать, а бездарности пробьются сами.

— Знаю, однажды вам посчастливилось поработать с одной из наших лучших эстрадных певиц — Валентиной Толкуновой. Какие сохранились воспоминания от этого сотрудничества?

— Вы правы, мне и в самом деле очень повезло в жизни прикоснуться к некоторым поистине легендарным людям. И Валентина Васильевна — одна из них. Ее неповторимый хрустальный голос уникальным образом соответствовал ее душе. Она была очень простой, доброй, никоим образом не чувствовавшей (и уж тем более не подчеркивавшей) свою «звездность», как это сейчас у нас, к сожалению, принято. Общаться с ней было одно удовольствие.

Мы дружили, я неоднократно был у нее дома — она, кстати, была очень хлебосольным человеком... Для меня большая честь, что четыре моих вещи вошли в ее сборник лучших песен. Возможно, к слову, что «Погляди, какая красота» — это своего рода мостик между теми песнями, которые я писал для Валентины Толкуновой, и той, что недавно создал для Soprano.

— Возвращаясь к Soprano, которому, кстати, в этом году исполняется пятнадцать лет... Каково это — работать с сугубо женским коллективом?

— Скажу вам предельно просто: для меня это — счастье. Но вы абсолютно правильно задаете вопрос, потому что женский ансамбль — это коллектив с большими нюансами. Здесь и отношения между девочками, и повышенная эмоциональность, какие-то сугубо девичьи придумки... Мы с Михаилом Турецким, как мне представляется, настолько вдумчиво в свое время подошли к кастингу, что отобрали самых лучших.

У них не только уникальные голоса — это действительно просто замечательные люди. А для женского коллектива, с успехом продержавшегося полтора десятка лет, последний аспект очень важен. Доброжелательность, взаимная поддержка, чуткость, отсутствие ревности — все эти психологические нюансы для женского музыкального проекта крайне важны. У нас сложилась уникальная творческая лаборатория, где все не только любят музыку, но и дружны между собой.

У коллектива активная гастрольная жизнь. Недавно артистки вернулись из Латинской Америки, где вместе с «Хором Турецкого» выступили с уникальной музыкальной акцией «Песни Победы: Unity Songs». В августе запланирован проект при поддержке Правительства Москвы — серия концертов «Русское лето» в городах черноморского побережья. Осенью у Soprano намечен огромный юбилейный тур по России, в ходе которого девушки посетят более семидесяти городов России. Финальный концерт состоится в Москве уже в 2024 году.

— Помимо Soprano, вы пишете песни и для других исполнителей. Наверняка знаете условную формулу хита?

— Не то чтобы знаю, но полагаю, что на некоем интуитивном уровне можно почувствовать: эта песня имеет неплохие шансы стать хитом. Но здесь важно понимать, о чем именно мы говорим. Ведь что такое хит? Это многоуровневая история, состоящая из массы элементов. Для начала, конечно, необходим очень крепкий материал, желательно с «цепляющим» припевом — мы называем это «крючок». Затем важна качественная профессиональная аранжировка, которая подчеркнет мелодию и в целом усилит эффект от песни. И самый ключевой момент — это сам артист.

Ну и, разумеется, фактора везения тоже никто не отменял. Радийность, медийность, телевизионная поддержка — все это, несомненно, тоже имеет огромное значение. И если все компоненты этой шарады удачно сойдутся, то, возможно, и получится тот самый хит — однако на сто процентов предсказать успех того или иного произведения все равно невозможно.

Фотографии предоставлены пресс-службой Музыкального холдинга Михаила Турецкого.