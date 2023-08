Культурные объекты России в зеркале западных рейтингов

Елена СЕРДЕЧНОВА

Опубликован глобальный Индекс культурной инфраструктуры за 2022 год. Ни одного российского объекта в этот рейтинг не попало. Справедливо ли это — разбиралась «Культура».







Директор Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства — филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Марина Межова говорит «Культуре», что Сибирский культурно-образовательный комплекс — это уникальные объекты, сложнейшие сооружения, которые строятся по самым современным архитектурным проектам и решениям.



— Красивые здания, каждое из которых, безусловно, станет знаковым для нашего города, полностью оснащены всем необходимым оборудованием мирового уровня. Например, все гости нашего филиала отмечают невероятную изысканность учебного корпуса, практичность его инфраструктуры, продуманность всех условий для доступного и качественного профессионального обучения талантливых детей и молодых специалистов в сфере театрального искусства.



По мнению Межовой, значение культурно-образовательного комплекса для региона огромно. Он объединит в себе все возможности культуры и образования, повысит доступность мировых шедевров, культурных ценностей не только для кузбассовцев, но и всех сибиряков, сформирует новый имидж Кузбасса как региона с развитой культурной составляющей. Благодаря включению Кузбасса в федеральные культурные концертные и выставочные проекты повысится привлекательность региона, приезжать на гастроли и для преподавания к нам будет интересно и престижно даже для мировых звезд оперы и балета. Но самое главное, конечно, будут созданы условия для профессиональной самореализации талантливой молодежи региона.



В Калининграде строительство кластера ведется на острове Октябрьский. Уже появились пять служебных домов на 387 квартир для артистов и преподавателей строящейся сейчас Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства и общежитие для студентов. Сам вуз расположится на западной площадке калининградского кластера. Новые учебные корпуса, а также филиалы Третьяковской галереи и Большого театра, как Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусств — филиал Российского государственного института сценических искусств, будут достроены и сданы поэтапно, в течение 2023 и 2024 годов. А в 2021 году были сданы в эксплуатацию здания филиалов Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства «Балтийский», Московской академии хореографии с общеобразовательной школой и интернатами для детей.



Все объекты сдаются «под ключ», с полным оснащением. Для детей создали комфортные условия как для обучения на самом высоком уровне, так и для их проживания в интернатах. Оборудование в концертных и учебных залах — высочайшего класса от ведущих мировых и российских производителей.



Председатель Ассоциации муниципальных газет Калининградской области Елена Бурова рассказала «Культуре» о своем впечатлении от филиалов ЦМШ и МГАХ.



— То, что мы увидели, это своеобразный «инкубатор» искусства, в котором маленький талант может развиться и вырасти до большого артиста. И очень важно, что здесь им помогает всё: и эстетичное окружение, и хорошие инструменты, и хорошие бытовые условия, и профессиональные педагоги. Прекрасно то, что сейчас одаренные дети независимо от того, где они живут — в маленьком городе или поселке, могут попасть сюда. Здесь они могут вырасти в настоящих музыкантов и артистов, — делится она.



По мнению главного редактора газеты «Вестник Балтийска» Диляры Седовой, культурно-образовательный кластер — проект грандиозный.



— На острове было болото и стадион, мне казалось, что здесь никогда больше ничего не появится. Мы смотрели на эти картинки, проекты и не верили, что это вообще может воплотиться в реальные, красивые, современные здания. К 2024 году обещают здесь построить филиалы Большого театра, Третьяковской галереи. Это шикарно! Это настоящая сказка! — восторгается собеседница «Культуры».



Во Владивостоке строительство кластера ведется на острове Русский и на Орлиной сопке. За 2022 год завершен основной объем работ девяти объектов образовательного блока. На сопке сейчас активно строится музейно-театральный комплекс, в который войдут филиалы Мариинского театра, Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и Музея Востока, а также Российского государственного института сценических искусств.

В Севастополе в рамках строительства культурно-образовательного комплекса на мысе Хрустальном в 2022 году был построен жилой дом на 238 квартир. Сейчас на полуострове продолжается возведение Академии хореографии (сдача намечена на конец 2023 года), Музейного комплекса и Севастопольского государственного театра оперы и балета (на фото), где в прошлом году был выполнен почти весь объем монолитных работ.



Получается, что в России возводится 45 объектов общей стоимостью 2,3 млрд долларов, а значит, каждый из них стоит примерно 50 млн долларов, но об этом никто не знает и ни в каких рейтингах увидеть это нельзя. Это понимает и сама AEA Consulting, написавшая у себя на сайте, что «мы не можем утверждать, что индекс является исчерпывающим, он призван дать точную картину тенденций в области глобальных инвестиций в культурную инфраструктуру».

Возможно, дело не только в русофобии. Играет свою роль и некомпетентность сотрудников, чего стоит «признание» Крыма от компании с главным офисом в Нью-Йорке, когда в рейтинг записали Севастополь как российский город. В свою очередь отечественные застройщики не горят желанием заниматься пиаром и попросту особо не рассказывают о новых объектах. Да и инфраструктурных проектов в сфере культуры должно быть банально больше, чтобы карта нашей страны была заполнена театрами, музеями, культурными кварталами.

Фото: Александр Авилов, АГН Москва

В частности, в Кемерове в 2022 году было сдано фондохранилище с реставрационным центром, жилой дом для преподавателей и общежитие Сибирского кампуса Российского государственного института сценических искусств. В этом году в городе осенью планируется торжественное открытие Высшей школы музыкального и театрального искусства – филиала РГИСИ. Также продолжится возведение Театра оперы и балета (филиал Мариинского театра), Кузбасского центра искусств с киноконцертным комплексом и музейно-выставочным центром (филиал Русского музея).

Компания AEA Consulting, имеющая офисы в Нью-Йорке и Лондоне, занимается разработкой стандартов «в области стратегии и планирования для индустрии культуры и творчества» с 1991 года, а вот Индекс культурной инфраструктуры делает не так давно — с 2016 года.Этот рейтинг показывает объем инвестиций в капитальные проекты в сфере культуры во всем мире, аккумулируя информацию о проектах с бюджетом в 10 млн долларов и более, о которых было публично объявлено или которые были завершены в течение календарного года.В рейтинг за прошлый год вошли 225 новых проектов культурной инфраструктуры, о строительстве которых объявлено в 2022 году. Их общая стоимость составила 7,3 млрд долларов. И количество анонсированных объектов, и объем заявленных средств больше, чем в 2021-м, когда было заявлено 174 проекта стоимостью 6,5 млрд долларов.В индекс вошли и 185 объектов, которые были завершены в 2022 году. Последние обошлись инвесторам в 7,8 млрд долларов. И хотя это меньше, чем в 2021 году, когда было завершено строительство 221 объекта, этот показатель по-прежнему является вторым по величине с 2016 года. Надо отметить, что индекс включает в себя и проекты, которые можно считать «культурными» с большой натяжкой, — например, интерактивный супермаркет в Лас-Вегасе.Если рассматривать данные за семь лет, то в среднем количество завершенных проектов увеличивалось на 11%, а количество объявленных проектов — на 9% ежегодно с 2016 года. Несмотря на то, что количество проектов растет, стоимость инвестиций остается на уровне 2016 года, что представляет собой сокращение в реальном выражении.В целом индекс констатирует, что объем инвестиций в культурные проекты вернулся к допандемическому уровню. Эксперты АЕА считают, что в долгосрочной перспективе рост инвестиций в сферу культурной инфраструктуры продолжится.А теперь к главному — по крайней мере для нас. На карте мира, иллюстрирующей рейтинг, Россия — совершенно пуста. Никакие культурные объекты у нас якобы не возводятся, о них не сообщается. По крайней мере в 2022 году. Вот на Северную Америку приходится, впрочем как всегда в этом рейтинге, самая большая доля завершенной инфраструктуры — 63 проекта, 34% от общего числа, хотя и Европа — 49 проектов, 26% от общего числа, и Азия — 44 проекта, 24% от общего числа, — не сильно отстали. Большая же часть инвестиций — 10 млрд долларов (66% от общего объема) — приходится на Австралию, Китай, Великобританию и США. Хотя в других странах наблюдается заметный рост, особенно в Индии, где инвестиции в культурную инфраструктуру выросли более чем в три раза — с 51 млн до 235 млн долларов.«Культура» просмотрела индекс с момента его создания в 2016 году и все-таки нашла годы, когда российские культурные объекты упоминались в рейтинге. Так, в первом рейтинге семилетней давности был упомянут тогда свежепостроенный Музей русского импрессионизма в Москве стоимостью 16 млн долларов, а в 2017-м в той же категории All projects tracked: completed — парк «Зарядье», обошедшийся в 242 млн долларов.Забавно, что в 2018 году нерадивые сотрудники консалтинговой компании упомянули в категории объявленных проектов Центр искусств в Севастополе, черным по белому написав, что он находится в России: All Projects Tracked: Announced 2018 Arts Centre Sevastopol Russia Europe New Cultural Hub. Его стоимость должна была составить 29 млн долларов. В этом же году индекс включил уже Московской концертный холл «Зарядье» в качестве законченного объекта, его стоимость, по данным рейтинга, составила 78 млн долларов.Предпандемийный индекс 2019 года включал в себя единственный проект из России. В категории «Объявленные объекты» был упомянут Moscow Museums Storage — Музейный центр с фондохранилищем в Москве стоимостью 158 млн долларов (данные газеты «Коммерсант»).А вот в 2020 году в категорию «объявленные проекты» просочился почему-то один из четырех культурно-образовательных комплексов, которые возводятся в России. В данном случае речь о Кемерове: музее, театральном комплексе и культурном хабе. Зато указано престижнейшее архбюро, по чьему проекту возводится объект, — Himmelb(l)au. А вот стоимость проекта найти не смогли. И в этом мы их понимаем: как выяснилось, отечественные застройщики очень неохотно рассказывают о финансовой стороне строительства.2021 год оказался самым щедрым на упоминание в рейтинге нашей страны. В топ самых затратных объявленных проектов — Top 10 Budgets for Announced Projects — вошла Санкт-Петербургская консерватория с бюджетом 207 млн долларов. А в Top 10 Completed — топ-10 построенных объектов — Дом культуры ГЭС-2 стоимостью 379 млн долларов.И это еще не все. В трек All projects tracked: announced включены Театр имени Галиасгара Камала в Казани без указания стоимости и проект музея в Норильске с бюджетом 17 млн долларов. Однако в 2022 году ни один проект из России не вошел в перечень практически 400 объектов из разных стран. Насколько это справедливо?На взгляд газеты «Культура» — абсолютно несправедливо. Еще в 2018 году президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поставил задачу создания в регионах России театрально-концертных, музейных и образовательных центров. Тогда же был создан Фонд «Национальное культурное наследие», созданный Большим театром, Мариинкой, Эрмитажем и Третьяковской галереей. В задачи фонда, как сказано на его сайте, входит «создание новой культурной среды и новой культурной инфраструктуры в регионах России». Финансирование проекта — внебюджетное, за счет нефтегазовых компаний и ведется через упомянутый фонд. С 2019 года реализует проект генеральный подрядчик строительства — группа компаний «Стройтрансгаз».Стоимость строительства культурно-образовательных комплексов — более 230 млрд рублей, по сегодняшнему курсу — 2,3 млрд долларов, в то время как условием участия в Индексе AEA Consulting, напомним, является стоимость в 10 млн долларов. В 2019 году началось беспрецедентное строительство: одновременно в четырех регионах России стали возводиться образовательные и музейные комплексы в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе.По проектам самых известных архитекторов мира создаются новые пространства Большого театра — филиал в Калининграде, Мариинского театра — во Владивостоке и филиал в Кемерове, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Музея Востока. Общая площадь строительства — более 600 000 кв. м, а количество объектов — 45.По словам, строительство таких кластеров — очень редкое явление, еще ни одна страна одновременно не строила такого количества уникальных объектов подобного масштаба сразу в четырех городах.— Строятся современные красивые здания культурных центров параллельно со всей необходимой инфраструктурой. Их проектировали лучшие архитектурные бюро мира. Все объекты культурно-образовательного комплекса оснащаются самым современным оборудованием, с учетом пожеланий пользователей, с которыми мы находимся в непрерывном и продуктивном диалоге. При строительстве используются самые прогрессивные технологии и качественные материалы российского и импортного производства. Одним словом, филиалы культурно-образовательных комплексов спроектированы и возводятся согласно всем современным требованиям, предъявляемым к ведущим мировым музеям и театрам. Новые культурные центры будут играть важную роль в жизни тех городов, где они строятся. Безусловно, такие уникальные по своей архитектуре и наполнению объекты должны быть во всех международных рейтингах, в том числе в Индексе культурной инфраструктуры AEA Consulting», — сообщил он «Культуре».Комплексы включают блестящий образовательный сегмент, в который входят филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (ЦМШ), Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) и школа креативных индустрий.Сейчас из 45 объектов в эксплуатацию введены 30. За 2022 год построено и сдано в эксплуатацию в общей сложности 16 объектов.