Времена и дети: как в Кадашах учат историю

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Материал опубликован в апрельском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

В пяти минутах неспешной ходьбы от Третьяковской галереи, посреди старинных кварталов Якиманки стоит высокий пятиглавый храм Воскресения Христова в Кадашах, словно плечами раздвигающий окрестные домики. На одной из дверей выстроенного в стиле московского барокко здания висит латунная табличка с загадочной надписью «Кадашина времени»...

Здесь, в семейном военно-историческом клубе, вот уже двенадцать лет кипит веселая, азартная работа. Одно из помещений напоминает кают-компанию или полевой штаб: в красном углу — божница, на красиво оформленных стенах — ландкарты и детские рисунки, посередине — стол, накрытый игровой картой Европы, в самодельном шкафу укрывается большое игрушечное войско — подразделения оловянных солдатиков разных эпох.

В дальнем зале для завсегдатаев и званых гостей функционирует инсталляция «Кадашина времени»: перед белым экраном — заключенный в проволочный параллелепипед мини-партер, а чуть поодаль — чем-то смахивающий на паровозную топку, встроенный в стим-панковский «футляр» проектор. Стены тут украшены святыми образами, доспехами, секирами и мечами...

Справа от экрана — редкая икона Нестора Летописца, созданная Борисом Норштейном, напротив — выкованный его знаменитым отцом медный щит. «Мы долго выбирали небесного покровителя для нашего клуба, — вспоминает наставник, машинист «Кадашины», художник, Богдан Мамонов, — устроили, наконец, референдум, на котором Нестор выиграл у Георгия Победоносца со счетом 23:1. Для фоновой надписи на иконе дети предложили летописный отрывок: «Велика бо бываеть полза отъ ученья книжного; книгами бо кажеми и учими есмы пути покаянью, мудрость бо обрѢтаемъ и въздержанье от словесъ книжныхъ... Аще бо поищеши въ книгахъ мудрости прилѢжно, то обрящеши велику ползу души своей».

К 17.00 тут собираются восьми–двенадцатилетние участники заседаний, многие приходят с мамами (или папами), а те располагаются в отдельной «ложе». Машинист в кожаном фартуке, украшенном причудливыми медными вставками, объявляет тему встречи: «Наполеоновские войны». Загорается экран, и под сентиментальную балладу Павла Кашина «Жозефин» пролистываются акварельные слайды с изображением жарких битв. «Пассажиры» совершают уже 14-ю экскурсию в наполеоновскую эпоху, подступая к рубежам нашей Отечественной войны.

После прелюдии питомцы «Кадашины» проводят мозговой штурм: дюжина одноклубников решает историческую задачу о причинах военной кампании. Пятеро ребят, представляющих участников «европейского концерта» (Россию, Францию, Британию, Австрию и Пруссию), ломают головы над непростыми вопросами: «Что подожгло мировой пожар? Тайный договор Наполеона с Англией и Германией о захвате и расчленении России? А может быть, отторжение диктатором территорий родственника Александра Первого герцога Ольденбургского? Или стремление Бонапарта создать независимую от Российской империи Польшу?».

Богдан Мамонов подробно комментирует ответы. После бурного обсуждения наступает 20-минутный антракт с просмотром эпизода грузинской ленты «Багратион», походом в спортзал, легкой трапезой и сетом головоломной стратегической игры «Буонопартия» при участии оловянных войск.

Кипят нешуточные страсти, воздух наэлектризовывает мальчишеский азарт.

«Свой» тем временем решительно атакует самого юного военачальника:

— Скажи, а зачем нужно изучать историю?

— Чтобы узнать будущее, — отзывается кадашонок.

Десятилетний Павел Любов посещает клуб уже четыре года, самым увлекательным временем в истории считает эпоху Древней Руси, а самым интересным фильмом — сериал Ива Симоно «Наполеон».

Тут на выручку питомцу приходит Богдан Кириллович, а смышленый отрок возвращается в гущу сражений.

— С чего начиналась «Кадашина времени»?

— Когда моему первенцу было семь лет, мы пришли в православный семейный клуб «Рождество» (в ту пору программа занятий была рассчитана на семилетних). Тогда же, в 2000-м, я увлекся коллекционированием солдатиков, выпускаемых фабрикой «Звезда». Поскольку в нашем советском прошлом о таком сокровище можно было только мечтать, я предложил своих воинов «Рождеству», а также посоветовал пригласить историка, который может рассказать второклашкам о русских победах. Такого специалиста не нашлось, и эту «миссию» предложили исполнять мне (примерно лет пять этим занимался). Сначала дети засыпали от скуки, потом отыскались нужные книжки, слайды, настольные игры...

В детский центр «Кадашевская слобода» меня привела жена. Рассчитывал увлечь семь-восемь ребят, но уже в первый раз сюда пришли три десятка, и я поначалу растерялся... Разбил их на группы и в течение двух лет вел средневековую историю. Когда решил распрощаться, дети восстали: «Как, и это все?! Мы еще хотим!». Пришлось штудировать историю петровских и наполеоновских времен, Великой Отечественной и даже античности.

Сейчас клуб посещают 150 человек. Также в «Кадашевской слободе» работает творческая группа для самых маленьких «Православные праздники» (столярная мастерская строит миниатюрные замки и города будущего, дети изучают историю искусств и литературу). А пять лет назад у нас появился замечательный тренер-реконструктор, специалист по спортивно-мечевому бою и стрельбе из лука, организовавший клуб «Московия»...

Без ложной скромности признаюсь: мы выработали методологию, позволяющую осуществлять четырехчасовые исторические путешествия. «Кадашина времени» позволяет рассматривать прошлое в визуальных, информационных и игровых аспектах. Проводим исторические квесты, решаем математические задачки на реальном историческом материале, берем перемешанные литературные строчки классиков и пытаемся скомпилировать стихотворение, причем у каждого получается свое. Смотрим фильмы, слушаем и переводим песни шведской рок-группы Sabaton, воспевающей подвиги русской военной истории, много беседуем, делаем «путевые» зарисовки. Нам важно, чтобы «мозг соединился с рукой», а душа — с исторической памятью: мы не уходим в прошлое, чтобы убежать из настоящего, а стараемся познать себя.

Обычно это происходит так: после полуторачасовой вводной части кадашата перемещаются в штаб, где рисуют, осваивают спортивные игры и театрализованные инсценировки. Важнейший элемент программы — обучающие настольные стратегии (порой они приводят к обескураживающему результату, например, к победе Мамая на Куликовом поле).

— Кто-то из выпускников связывает дальнейшую жизнь с изучением истории?

— Да, некоторые поступают, например, в Свято-Тихоновский институт. Мой ассистент по Древнему Риму учится на театроведа, тяготеет к режиссуре. Конечно, есть у нас и историки, и математики, и филологи. Наши выпускники нередко навещают свою «альма-матер», а двое знатоков античности ведут у нас курс римской эпохи.

— Как формулируете собственную творческую задачу?

— Когда я тут начинал, история России была покрыта мраком негативной пропаганды. Мне хотелось вернуть детям героическую, яркую и светлую картину прошлого. Благословил меня на все это духовник, отец Дмитрий Смирнов, называвший историю духовной наукой.

Знаменитый философ Борис Гройс говорил, что у художника сегодня есть два пути — обслуживать капиталистическую систему, производить «художественный продукт» для удовлетворения вкусов состоятельных господ или выйти за пределы этой системы, применить стратегии современного проектного искусства на территории иных практик. Также Гройс утверждал, что художник должен как бы заменить собой государство. Сферами, в которых оно демонстрирует несостоятельность, по мнению философа, остаются социальная политика, экология и (внимание!) педагогика. Последняя, как нам представляется, переживает кризис, и одна из его главных причин состоит в несовпадении особенностей сознания учителя и ученика.

Моя цель — показать, как в этой сфере могут работать проектные стратегии искусства. Речь идет не о передаче информации от тех, кто ею обладает, тем, кто ее лишен. В нашем мире все имеют к ней доступ, и ученик порой способен добывать нужные данные быстрей, эффективней, чем учитель. Необходимо создавать творческую коммуникативную среду, где человек мог бы духовно расти через диалог с учителем и товарищами. Линейная схема передачи информации от учителя к ученикам заменяется сложным обменом знаниями между всеми участниками диалога.

Основа «Кадашины», понятное дело, — история, но она в клубе не изучается, а как бы проживается. Это не попытка бегства от современности, напротив, задача клуба — актуализация настоящего через осмысление исторического процесса как единого поля, в которое мы тоже включены. «Кадашина» — это особый рубеж, пересекая который, ребенок становится «путешественником во времени». Мотив подобного путешествия с использованием новейших технологий оказывается очень важен. Ведь даже выходцы из сугубо церковных семей, не говоря обо всех остальных, не могут в силу возраста полностью избежать влияния массовой культуры с ее культом «технологий» и «супергероев».

Созидание по большому счету есть общий непрерывный поток, поэтому цель нашего проекта — не создание «продукта», а постоянное становление и личностное обновление. Важно, что здесь нет жесткого разделения на авторов и зрителей, учащих и учащихся, а есть некое рабочее пространство, которое создают все участники. В этом и видится подлинный путь современной, в том числе церковной культуры. Ведь церковь изначально является тем самым пространством общего дела, которое актуализирует культурный процесс.

Шесть лет назад я оставил творческую, развивавшуюся в русле contemporary art карьеру и, возглавив художественно-педагогический проект, стал художником на территории педагогики. Абсолютно убежден, что художником может и должен стать каждый, потому что жизнь — это искусство. Поняв это, я к тому же осознал, что мои дети не мешают мне работать, наоборот... А еще я понял смысл фразы Ван Гога «Лучше творить живых людей из плоти и крови, чем из красок и камня».

— Сколько детей прошло через вашу школу за двенадцать лет?

— Около трехсот. Текучесть у нас небольшая... В этом году девочек оказалось больше, чем мальчиков, правда, они и покидают нас раньше — быстрее взрослеют. В наше время девочки становятся все более интеллектуально свободными, увлекаются не рукоделием или каллиграфией, а фехтованием (что лично для меня довольно тревожно).

— Все ли кадашата воцерковлены?

— Первые потоки состояли из воцерковленных, затем — по-разному... Один мальчик недавно заявил: «Я в Бога не верю!» Все изумились, а он, смутившись, добавил: «И в динозавров тоже...» Особенно меня удивил выпускник, как-то заглянувший на огонек с женой и торжественно заявивший «Спасибо, что сделали мою жизнь счастливой!»...

За окном приметно темнеет, а в «Кадашине» свет не гаснет долго. Тем, кто тут побывал, становится понятно: патриотизм рождается не из ритуалов и слов, а из радости открытий, из того чувства, которое хочется разделить с друзьями, папами и мамами, из ощущения сопричастности к героическим подвигам своего народа. А еще — из увлекательной игры, позволяющей прикоснуться к тайным пружинам большой истории, зажженной свечки и Божьей заповеди: «Пустите детей приходить ко Мне, ибо их есть Царство Небесное»...