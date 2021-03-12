Минкульт отправил сокровища Госфильмофонда в народ

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Редкие фильмы из российского киноархива ежемесячно пополняют коллекцию Госфильмофонда на портале «Культура.РФ». Газета обсудила обновки с руководителем научного отдела фильмохранилища Ольгой Деревянкиной.

— Министерство культуры решило приобщить граждан к киноклассике, и вы с энтузиазмом откликнулись на эту инициативу...

— Да. Мы подготовили список из почти 650 фильмов и начали выкладывать ежемесячно по 25 лент, исходя из их сохранности и уникальности. Стараемся не дублировать YouTube. Например, в свободном доступе уже есть картина «Трехсотлетие царствования дома Романовых» 1913 года, однако в чрезвычайно плохом качестве, поэтому мы публикуем этот фильм. А широко распространенные, всем известные ленты, подобные «Чапаеву», считаем размещать нецелесообразным. Из того объема, который мы планируем выложить, около 80 процентов картин окажутся для зрителя новинкой.

— Однако им не посчастливилось с рубрикацией: чтобы добраться до лент Госфильмофонда, надо открыть раздел «кино» сайта www.culture.ru, кликнуть «фильмы онлайн», обнаружить в правом верхнем углу кнопку «по популярности» и изменить приоритет «по дате добавления». И что же мы увидим? Довоенные картины, размещенные в произвольном порядке — сориентироваться в них помогают лишь иконки.

— Скорее всего, у проекта и не было необходимости обозначать, из какого ресурса помещен тот или иной материала. Ведь основная задача портала «Культура.РФ» состоит именно в том, чтобы собрать в одном месте как можно больше данных из разных источников. На портале уже представлено огромнейшее количество интересных материалов, в которых просто тонешь. Конечно, тут необходимы фильтры для более направленного поиска. Было бы весьма удобно иметь что-то вроде счетчика количества просмотров не только видео- и аудиофайлов, но и просто посещений рубрик. Тогда мы могли бы отслеживать предпочтения пользователей.

Мы вошли в проект довольно спешно, поэтому, безусловно, есть нюансы, на которые предстоит обратить внимание. Так, для комфортного просмотра было бы здорово добавить музыкальное сопровождение к немым фильмам, задать аутентичную скорость проекции — не 24, а 16, 18 или 20 кадров в секунду.

Но в целом проект удался, ведь большинство лент можно было увидеть ранее только в Госфильмофонде. В будущем мы планируем выложить практически все «Боевые киносборники» военных лет (особенно стоит отметить новеллы, не вышедшие на экран), уникальные хроникально-документальные фильмы (например, уже можно увидеть «Как работал Маяковский»), пополняем коллекцию ранней советской анимации, появляются остроумные грузинские комедии двадцатых годов — сейчас это «Настоящий кавказец» Геловани (позже прославившийся ролями Сталина), вскоре появится «Моя бабушка» Микаберидзе и «Приданое Жужуны» Палавандишвили.

Из самых ранних дореволюционных планируем выпустить «Петра Великого» Гончарова (1910), «Тараса Бульбу» Дранкова (1909), «Горе Сарры» Александра Аркатова. В целом стараемся избегать монотонности и хронологии, пробуем охватить разные жанры и направления. Нас радует востребованность репертуара — благодаря Открытой коллекции в Госфильмофонд стали часто обращаться коллеги и киноманы с просьбой оцифровать полюбившиеся картины, мы стараемся к ним прислушиваться.

— Насколько трудоемок процесс подготовки пленок к оцифровке?

— Все зависит от исходного материала, любой позитив проходит специальный процесс обработки, занимающий некоторое время. Туда входит ручная чистка, может потребоваться ремонт механических повреждений пленки, машинная чистка, восстановление эмульсии от царапин и другие технические процедуры. Сканированию предшествует трудоемкая работа с пленкой.

— Какого качества изображения вы добиваетесь?

— Конкретно для этого проекта нет необходимости проводить сканирование в высоком разрешении, необходимом для показов на большом экране. Так называемого HD (High Definition) вполне достаточно не только для монитора компьютера, но и для домашнего проектора. Впрочем, цифру, равную по качеству пленке, еще не придумали — это большая и отдельная тема...

— Возможно ли использовать какой-либо из выложенных фильмов или отрывков для личных презентаций?

— Я не владею специальными знаниями по вопросам авторского права, поэтому не могу уверенно ответить на данный вопрос. В Гражданском кодексе РФ упоминается, что переход в общественное достояние отсчитывается 70 годами. Однако есть различия для юридических и частных лиц, детали, связанные со сроком смерти автора произведения. В любом случае, перед тем как использовать те или иные материалы, во избежание недоразумений я бы посоветовала проконсультироваться со специалистами.

— В чем заключается миссия научных работников Госфильмофонда?

— Немалая часть картин российского производства, в частности раннего периода, считается утраченной. Одна из главных наших задач — собирать и пополнять эту коллекцию. Госфильмофонд, как и любой другой архив, осуществляет поиск отсутствующих киноматериалов (как считающихся утерянными, так и не поступивших в Госфильмофонд по разным причинам). Это самое важное. Мы осуществляем поиск в зарубежных киноархивах, пытаемся выудить пленки у непрофильных музеев, институтов, где до сих пор в неприспособленных помещениях лежат бобины, обращаемся к частным лицам, режиссерам, операторам, у которых все еще на антресоли может «храниться» студенческая работа, существующая в единственном экземпляре.

Работа научных сотрудников основывается на понятии киноархивистики и включает в себя пополнение, изучение и обработку фонда. Госфильмофонд по праву гордится одним из самых полных фильмографических каталогов, который начинали разрабатывать еще наши старшие коллеги. Мы подхватили эту эстафету, регулярно пополняем и корректируем данные, для того чтобы описание фонда было максимально полным. Опираясь на новые разработки в архивном деле и технический прогресс, ведем усовершенствование всего справочного аппарата архива. Помимо этого, ведется работа по реставрации и восстановлению фильмов. И, конечно, одна из самых важных задач — популяризация российского и отечественного кино.

— Какая реставрационная работа научного отдела Госфильмофонда оказалась самой трудоемкой?

— Пожалуй, восстановление советского шедевра «Обломок империи» Фридриха Эрмлера, этот труд занял примерно восемь лет. При этом использовались многочисленные копии и фрагменты, которые обнаружились в других архивах.

— Помимо архивных дел, вы с коллегами формируете репертуар «Иллюзиона» и организовываете уникальный фестиваль архивного кино «Белые столбы».

— Да. В «Иллюзион» пришла новая сильная команда, по мере возможности мы помогаем в составлении программ и подборе картин из собрания фонда. Нам представляется важным — и вполне реальным — наладить на современном научно-просветительском уровне работу кинотеатра, он мог бы стать одним из центров культурного притяжения, «местом силы» в самом центре Москвы.

Надеемся, что столь же популярным станет и наш фестиваль. Планируем провести его в сентябре, сильно обновив формат, переехав из подмосковного Госфильмофонда в столицу, дабы приобщить к архивным открытиям как можно больше людей. Из узконаправленного киноведческого мероприятия должно получиться масштабное событие, ориентированное на зрителей различных культурных площадок — прежде всего, публику нашего «Иллюзиона», а также посетителей «Художественного», кинотеатра Третьяковской галереи, Центра документального кино и других. В связи с этим по максимуму ушли от традиционных ретроспектив. Сохранится юбилейная тема — будут показаны работы, приуроченные к 200-летию Достоевского. Совместно с «Космосом» планируем демонстрацию фильмов на 70-миллиметровой пленке. А программа «Наука здесь и сейчас» раскроет секреты архивной и реставрационной работы.