Прощай, литература. Неужели старушка совсем плоха?

Литература на протяжении веков имела важнейшую функцию — кодификацию не только культурных, но и социальных смыслов. Похоже, таким социальным институтом она не будет уже никогда.

Современная литература как-то неважно себя чувствует. Признаки этого печального факта встречают буквально на каждом шагу. Откроешь утром фейсбук, а там кандидат философских наук, критик и литератор Михаил Гундарин пишет о том, что «литература все более умаляется, сжимается до размеров бантустана в дальнем углу социального ландшафта». С другой стороны ему вторит известный российский писатель-фантаст Олег Дивов: «Печальное, конечно, зрелище: борьба с коронавирусом доломала систему книжной торговли, которая должна была тихо загибаться еще лет пять минимум, а то и десять…» Подобным образом коронавирус действует на нездоровых людей — включает и быстро убивает человека посредством хронического заболевания, с которым человек мог бы жить еще долгое время.Искренне не замечать смертельной болезни литературы или же обманывать себя и других может либо тот, кто положил свою жизнь «на алтарь служения», либо карьерист, вождь литературной группировки, который без нажитого литературного символического капитала потеряет все свои преференции.В 2006 году критик Александр Агеев писал: «Последние лет пятнадцать были для русской литературы эпохой жестокого кризиса — не столько эстетического и мировоззренческого, сколько статусного: потеря массового читателя, хаос в книгоиздательстве и книгораспространении, перемена ценностных ориентиров когда-то чрезмерно широкой, а тут вдруг катастрофически съежившейся аудитории. Атмосфера провоцировала людей, жизненно связанных с литературой, на скепсис и малодушие: да, готовы были признать многие, литература теперь никому не нужна, и все мы, зачем-то продолжающие ею заниматься, необратимо превращаемся в маргиналов и чудаков».За последние 15 лет не изменилось ничего, только усугубилось. Безусловно, весь 2020 год выходили книги, писались стихи и проза, издавались журналы, раздавались премии, кипели дискуссии разных уровней. Однако термин «карго-культ» — чисто формальное, бессмысленное по сути воспроизведение механизмов и ритуалов — в этом году, кажется, стал самым популярным обозначением образа деятельности литературных групп.Итак, уход литературы продолжается давно. Нынешний год всего лишь подтолкнул падающего. В тяжелом кризисе оказалась последняя инстанция, связывающая литературу с социальной реальностью, — книгоиздание и книжная торговля. Как пишет агентство Finam, «по данным Российского книжного союза, в 2020 году убытки издателей составят более 15 млрд рублей. Из-за закрытия книжных магазинов в марте и апреле убытки продавцов составили 3,6 млрд рублей. По данным книгоиздателей, которые приводит ТАСС, 82% издательств полностью перестали выпускать книги в апреле-мае. В свою очередь, 43% отказались выпускать книги, запланированные на 2020 год. В мае представители Российского книжного союза расценивали ситуацию как катастрофическую».Конечно, можно говорить о том, что стало выпускаться больше электронных книг, в том числе крупными издательствами, чего раньше в таком масштабе не наблюдалось. Что платные мобильные приложения для чтения и онлайн-библиотеки, скорее всего, получат выгоду (как это очевидно в отношении онлайн-кинотеатров). Но писателям радоваться торжеству «электронного чтения» — это все равно что киношникам в 60-х было радоваться торжеству телевидения. Телевидение со временем практически погубило масштабное кинопроизводство. Сериал — это не кинофильм, хоть и похож на него. Электронное чтение — не друг, а соперник традиционной письменной культуре. На базе которой и возникла некогда литература как мощный социальный институт. Возникла, а теперь исчезает.В период своего расцвета литература имела важнейшую функцию — кодификацию не только культурных, но и социальных смыслов. Очевидно, таким социальным институтом литература не будет уже никогда. Разве что его осколком — в школьном преподавании. То есть литература уже не мощная социальная сила, краеугольный социальный механизм, а почтенное, мелкое занятие «своих» и «для своих».А книжные бизнесмены не пропадут. По данным агентства Finam: «После пандемии резко выросли продажи книг финансовой и инвестиционной тематики. Среди них: «Разумный инвестор» Бенджамина Грема, «Сам себе финансист» Анастасии Тарасовой и «Правила инвестирования Уоррена Баффета» Джереми Миллера. Все они вошли в разряд супербестселлеров». Можно добавить сюда, например, и многотысячные тиражи руководств по сдаче ЕГЭ. По сути, книжный бизнес отчуждается от художественной литературы, да и литературы вообще, впервые за несколько веков.Но как выживать заслужившим уважение литераторам? Что делать в новых условиях? Да то же, что и раньше. Писать стихи и прозу, публиковаться в сетевых и тех, что еще живы, бумажных журналах, получать премии, участвовать в дискуссиях, ездить на фестивали, давать интервью. В общем, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит.