Ильдар Абдразаков удостоен премии имени Шостаковича

10.02.2025

Ильдар Абдразаков удостоен премии имени Шостаковича
Российский оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков удостоен премии имени Дмитрия Шостаковича. 

Премия учреждена Международным благотворительным фондом Юрия Башмета. Торжественное вручение награды прошло в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.

Абдразаков выразил глубокую благодарность фонду Юрия Башмета за признание.

«Для меня огромная честь получить эту премию. Я много слышал о премии Шостаковича и знал, что она присуждается выдающимся музыкантам и деятелям культуры не только России, но и мира. Никогда не думал, что наступит тот момент, когда я получу эту премию. Я хочу поблагодарить фонд Юрия Башмета за то, что обратили на меня внимание», — сказал певец.

Юрий Башмет, дирижер и народный артист СССР, подчеркнул значимость премии и рассказал о начале их сотрудничества с Абдразаковым. 

Премия имени Дмитрия Шостаковича, учрежденная в 1994 году, стала символом признания выдающихся достижений в области музыки. Среди ее лауреатов — Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Александр Чайковский, Гидон Кремер, Ольга Бородина и Никита Михалков.

Фото: пресс-служба "Зарядья"