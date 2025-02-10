Ильдар Абдразаков удостоен премии имени Шостаковича

Российский оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков удостоен премии имени Дмитрия Шостаковича.





Премия учреждена Международным благотворительным фондом Юрия Башмета. Торжественное вручение награды прошло в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.





Абдразаков выразил глубокую благодарность фонду Юрия Башмета за признание.



«Для меня огромная честь получить эту премию. Я много слышал о премии Шостаковича и знал, что она присуждается выдающимся музыкантам и деятелям культуры не только России, но и мира. Никогда не думал, что наступит тот момент, когда я получу эту премию. Я хочу поблагодарить фонд Юрия Башмета за то, что обратили на меня внимание», — сказал певец.





Юрий Башмет, дирижер и народный артист СССР, подчеркнул значимость премии и рассказал о начале их сотрудничества с Абдразаковым.





Премия имени Дмитрия Шостаковича, учрежденная в 1994 году, стала символом признания выдающихся достижений в области музыки. Среди ее лауреатов — Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Александр Чайковский, Гидон Кремер, Ольга Бородина и Никита Михалков.





Фото: пресс-служба "Зарядья"