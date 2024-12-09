Не стало актера из сериала «Глухарь» Олега Руденко-Травина

6 декабря на 68-м году жизни скончался российский актер Олег Руденко-Травин, известный по ролям в популярных сериалах «Глухарь» и «След». Об этом сообщил его друг Анатолий Баташев в своем Telegram-канале.





Баташев выразил горесть, отметив, что Руденко-Травин ушел во время операции на сердце. Он подчеркнул, что актер был добрым, талантливым и необыкновенным человеком, и его смерть стала тяжелой утратой для всех, кто его знал.





Кинокомпания «Бродячее кино», с которой работал актер, объявила, что прощание и отпевание состоятся 9 декабря в 11:30 в Воскресенском храме при Городской больнице НИИ СП имени Склифосовского. Олег Руденко-Травин оставил после себя наследие, сыграв в 49 проектах, среди которых такие популярные сериалы, как «След», «Глухарь. Продолжение», «Закон каменных джунглей», «Презумпция невиновности» и «Метод 2».









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