В КБР юбилей художника Мухадина Кишева отпразднуют творческими встречами

Кабардино-Балкария готовится к празднованию 85-летия Мухадина Кишева, заслуженного художника России и народного художника КБР. В Министерстве культуры региона сообщили о запланированных творческих встречах, мастер-классах и персональной выставке.





В программе мероприятий значится открытие выставки под названием «Гимн красоте» и гала-концерт победителей IX Всероссийского фестиваля искусств имени Кишева, который носит название «Чегемский родник». Художник проведет встречи с учащимися детских школ искусств и жителями селений Нижний Куркужин, Аушигер и Верхняя Балкария. Также в арт-доме мастера в Нальчике пройдет круглый стол, посвященный теме «Традиции и современность в творчестве Мухадина Кишева».





Праздничные мероприятия запланированы с 2 по 13 декабря. Мухадин Кишев известен своими монументальными работами и живописными полотнами, которые хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Его творческий путь включает более 40 персональных выставок.









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