Молодые кинематографисты из стран БРИКС снимут фильмы в рамках проекта «Кино за 7 дней»

Молодежные команды из стран БРИКС примут участие в международном проекте «Кино за 7 дней».



Проект пройдет в Казани, сообщает пресс-служба министерства культуры Татарстана.



Отмечается, что в рамках проекта 10 молодежных команд создадут короткометражные фильмы, которые будут объединены в альманах и выпущены в прокат.



«В этом году на проект „Кино за 7 дней“ отобраны участники из стран БРИКС, и мы надеемся, что молодые режиссеры, которые приедут сюда или будут работать онлайн, сделают хороший продукт», — говорится в сообщении.



Проект «Кино за 7 дней» впервые прошел в Казани в 2019 году. Его главными задачами являются развитие кинематографической инфраструктуры, привлечение международных специалистов, укрепление творческих связей, создание молодежных кинопроектов.









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