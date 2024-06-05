Пять музеев ЛНР получат оборудование на 11 млн рублей

Пять муниципальных музеев в Луганской Народной Республике получат новое оборудование на сумму почти 11 млн рублей в 2024 году.



Музеи оснастят современной оргтехникой, мультимедийным оборудованием, обновят технические средства, необходимые для проведения выставок и экспозиций, говорится в сообщении правительства ЛНР, опубликованном в Telegram.



«Пять музеев ЛНР получат финансирование из бюджета ЛНР на техническое оснащение. Соответствующее распоряжение было принято на очередном заседании правительства республики. Общая сумма субсидии составит 10,8 млн рублей», — указано в сообщении.



Отмечается, что оборудование получат музеи истории городов Луганск, Ровеньки, Первомайск, Маровский исторический музей, Славяносербский краеведческий музей.









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