Скончался легендарный клавишник и переводчик Рафал Рекосевич

На 76-м году жизни умер польский музыкант, композитор и поэт Рафал Рекосевич, передает Poland Daily 24.



Сообщается, что Рекосевич ушел из жизни 26 ноября в результате продолжительной болезни.



Музыкальная карьера Рафала Рекосевича началась в 1970-е годы. Известность к музыканту пришла как к клавишнику, который сотрудничал со многими коллективами, в том числе «Krzak», «Dżem», «Cree», «Martyna Jakubowicz», и другими.



Музыкант также известен в качестве переводчика песен американского певца Боба Дилана.









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