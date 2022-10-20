Ушел из жизни писатель Антон Дончев

Антон Дончев родился 14 сентября 1930 года. В 1953 году завершил обучение в Софийском университете. В 2003 году был избран академиком Болгарской академии наук. Его первый роман «Сказание о времени Самуила, о Самуиле и его брате Ароне, о их сыновьях Радомире и Владиславе, о селянке Житан и старейшине Горазде Мудром, о многих других людях, которые жили до нас» был опубликован в 1961 году.





Однако настоящую известность писателю принес роман «Время раздельно», написанный в 1964 году.





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