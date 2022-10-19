В Болгарии назвали «Евровидение» неуместным на фоне кризиса в Европе

София откажется от участия в вокальном конкурсе 2023 года по финансовым причинам, сообщил портал 24chasa.bg.





По его информации, такое решение приняло правление Общественного телевидения страны. Официального заявления пока не последовало.





Издание отметило, что из-за проблем с финансами от шоу отказались другие страны — Черногория, Андорра, Монако и др. Кроме того, еще не озвучили решение Армения, Молдова и Чехия. РФ и Беларусь отстранены от участия из-за СВО.





Чем меньше количество участников, тем дороже становится конкурс для остальных стран, которым приходится оплачивать повышенный взнос. При этом бюджет болгарского вещателя уменьшился, а расходы выросли. К тому же его представители полагают, что на фоне европейского кризиса с отключениями электричества и отопления «такое развлечение, как Евровидение, совершенно не оправдано».





Следующий конкурс Eurovision состоится в Ливерпуле в мае.





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