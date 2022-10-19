В Болгарии назвали «Евровидение» неуместным на фоне кризиса в Европе

Исполнительница победила в категории «Лучший альбом» со своей четвертой пластинкой Sometimes I Might...
Государственный музей-заповедник «Петергоф» впервые представит свою коллекцию на площ...
Кусок торта со свадьбы британского короля Карла III и принцессы Дианы выставлен на аукц...
Исполнитель роли Морфеуса поделился с Variety мнением о четвертой части культовой сай-фай-франшизы, ...
София откажется от участия в вокальном конкурсе 2023 года по финансовым причинам, сообщил портал 2...
Исполнительница победила в категории «Лучший альбом» со своей четвертой пластинкой Sometimes I Might...
Государственный музей-заповедник «Петергоф» впервые представит свою коллекцию на площ...
Кусок торта со свадьбы британского короля Карла III и принцессы Дианы выставлен на аукц...
Исполнитель роли Морфеуса поделился с Variety мнением о четвертой части культовой сай-фай-франшизы, ...
С 19 октября по 6 ноября в парке развлечений «Остров мечты» пройдет просветительский историко-патрио...
Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина работает над созданием экспозиции...
Государственный исторический музей (ГИМ) планирует представить в своем главном здании...
Фильм об антигерое DC вызвал смешанные реакции у профессионального сообщества. Об этом свидетельству...
Выставка изделий, изготовленных ремесленниками Узбекистана, открылась в среду в Санкт-Петербурге, ...
Государственный исторический музей при участии киностудии «Союзмультфильм» готовит выставку под ра...
Инсайдеры сообщили о готовности сценариев The Flash 2 и триквела «Чудо-женщины» с Галь Гадот, переда...
Артистка поделилась с 59.RU мыслями по поводу участившихся случаев отмены выступлений российских и...
Российский этнографический музей открыл выставку, посвященную советскому проекту формирования «нов...
Вечер музыки народного артиста России Владислава Успенского (1937-2004), посвященный 85...
Соцсеть «ВКонтакте» вместе с Московской государственной академической филармонией про...
Автор комикса Watchmen, признанного одним из лучших за всю историю, рассказал GQ об общении с созд...
Эксперты в сфере культуры из Донецкой Народной Республики (ДНР) в конце этого года посетят Сирию д...
Стриминг представил финансовый отчет по итогам третьего квартала 2022 года, сообщил «БК». ...
19.10.2022