Этнофестиваль «Мозаика культур» прошел в Казани

В Казани на площади перед театром имени Камала открылся VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур», сообщают «Вести-Татарстан».

В фестивале приняли участие представители 173 национальностей, проживающих в Татарстане. В этом году этнофорум приурочен к Году родных языков и народного единства.

На фестивале гостей встретили песнями и танцами, отражающими культуру разных народов многонациональной республики. Зажигательные номера представили коллективы и исполнители Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, продемонстрировавшие культуру народов Поволжья, Сибири, Кавказа, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии.

Гости фестиваля могли насладиться произведениями заслуженного артиста Чувашской Республики Алексея Московского, популярной исполнительницы таджикских, иранских и русских песен Парвины Озоди, арт-фолк-группы из Саранска «Морденс», эстрадного ансамбля «Шулдыр Жыт» из Ижевска, этно-фолк-группы из Самары «Эт’русски», а также Ильсии Бадретдинова.

Здесь же, у театра Камала, развернулись выставки изделий мастеров прикладного искусства. Как и на любом татарском празднике, на фестивале в изобилии была вкусная еда и народные развлечения.

Фото: кадр из репортажа