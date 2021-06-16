Названа роль Сергея Безрукова в остросюжетном фильме о Нюрнбергском процессе

16.06.2021
Актер Сергей Безруков снимется в фильме в роли главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе. Съемки драмы режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг» проходят сейчас на «Мосфильме».
В фильме также принимает участие множество иностранных актеров из США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Австрии, Бельгии, Дании и других стран. Сергей Безруков сыграет в фильме роль Романа Руденко, бывшего главным обвинителем на процессе от СССР, рассказали в пресс-службе.
В картине также сыграют Евгений Миронов, Игорь Петренко, Алексей Бардуков и другие артисты. Первый этап съемок прошел в Чехии весной, сейчас команда проекта работает в Москве на студии «Мосфильм».
В одном из съемочных павильонов создатели драмы построили точную копию легендарного «Зала 600» нюрнбергского Дворца Правосудия, где шли заседания Международного военного трибунала. В пятницу площадку посетит председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Фото: кадр из сериала «Черные волки»