Беглов вручил Басилашвили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Такое поручение губернатору Санкт-Петербурга дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Градоначальник объявил актеру благодарность президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Указ о награждении Басилашвили президент подписал в октябре 2019 года.

Олег Басилашвили служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова с 1959 года, где играл в спектаклях «Лиса и виноград», «Горе от ума», «Три сестры», «История лошади», «Ревизор» и других.

В кино Басилашвили сыграл более 60 ролей, в том числе в таких фильмах, как «Вокзал для двоих», «Мастер и Маргарита»,» Осенний марафон» и другие.