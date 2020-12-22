В Польше найден клад с приданым древнерусской княжны

Богатый клад серебряных монет и украшений, которые могли принадлежать дочери Великого князя Киевского, нашли в Слушкуве близ Калиша, сообщает Nauka w Polsce

Клад обнаружила команда Института археологии и этнологии Польской академии наук во главе с доктором Адамом Кендзерским. Сокровище названо одной из самых впечатляющих находок в истории Польши.

В ходе общения со священником, которого археологи расспрашивали о кладе, найденном в Слушкове еще до Второй мировой войны, священнослужитель указал ученым место, о котором еще в 1980-х ему поведали искатели сокровищ.

Археологи решили проверить легенду, отправившись на указанное место. Там они нашли сосуд, целиком наполненный средневековыми динариями. Всего было найдено около 6500 серебряных монет, а также два золотых обручальных кольца, привлекших особое внимание исследователей.

На одном из колец была обнаружена сокращенная надпись на кириллице. Ученые расшифровали ее как «Господи, помоги рабе своей Марии". Профессор Адриан Юсупович уверен, что это обручальное кольцо связано с русской княжной по имени Мария, которая была замужем за польским воеводой Петром Властом, ближайшим советником Болеслава Кривоустого.

По мнению историков, Мария была дочерью князя Киевского Святополка Изяславича. Изучение монет показало, что они были отчеканены в XI и XII веках, когда и жила Мария. Сокровища были спрятаны в Слушкуве поблизости от церкви в римском стиле, построенной в первой половине XII века, неподалеку от которой находилась еще одна. Из источников известно, что Петр Власт обманул князя Володара и в наказание должен был возвести 70 церквей.

По мнению ученых, обе церкви в окрестностях Слушкува и построил Власт. Здесь же была богатая дворянская усадьба, в которой он мог жить со своей супругой.

«Найденные монеты могли быть частью приданого, полученного Марией. Положение ее мужа, может быть, побудило ее спрятать приданое, к которому позже было добавлено обручальное кольцо. Возможно, это было сделано в 1145–1146 годах во время бегства Власта из Польши. Увы, эта гипотеза пока не поддается проверке, но она очень привлекательна, поскольку объясняет наличие в кладе монет, датированных периодом до брака Марии. Если предположить, что это было приданое, значит, Мария после вступления в брак получила в дар и польские деньги», — считает профессор Юсупович.