В фестивале «Спасская башня» на Сахалине примет участие оркестр имени О. Лундстрема

Но не джазовый, а военный, сообщили в ИА Sakh.com.

Военный оркестр 101-й бригады управления 29 общевойсковой армии, носящий имя знаменитого дирижёра, впервые станет участником военно-музыкального фестиваля. Мероприятие пройдёт в нескольких сахалинских городах с 9 по 13 сентября и объединит семь военных оркестров.





Министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик отметила, что для региона принятие этого фестиваля в 2020 году стало большой честью, поскольку в этот год страна отмечает 75-ю годовщину Великой победы. Она добавила, что за 10 лет своего существования «Спасская башня» превратилась из музыкального фестиваля в одно из самых значимых событий культурной жизни Дальнего Востока.





«Спасская башня» проводится на острове Сахалин в рамках нацпроекта «Культура», в этом году он соберёт более 350 выдающихся музыкантов России. Выступления планируется провести не только в Южно-Сахалинске, но и в других городах и посёлках региона: Аниве, Корсакове, Холмске, Невельске, Долинске, Макарове, Поронайске, Смирных, Тымовском.





Некоторые коллективы-участники могут считаться старожилами фестиваля: среди них оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова, хабаровский оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ, и конечно, центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. А вот оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ из Новосибирска и читинский военный оркестр имени О. Лундстрема примут в нём участие впервые.