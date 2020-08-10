Театральный сезон в Самарской области должен начаться с 1 сентября

10.08.2020
Решение открыть театральный и концертный сезон для зрителей власти Самарской области приняли при условии заполняемости залов не более чем на половину, говорится в сообщении.
По данным ведомства, в театрах уже идут репетиции. По словам главы региона Дмитрия Азарова, для понимания правильной организации процесса необходимо провести прогонные спектакли в августе, отработав процедуру рассадки зрителей.
Кром того, члены штаба изучают возможность провести в августе на самарской набережной традиционное мероприятие «Волгафест». В этом году оно пройдет в формате ярмарки культурных проектов.