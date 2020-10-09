Телега как двигатель авангарда: выставка в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург









В Арт-галерее «Ельцин-центра» открылась выставка «Авангард. На телеге в ХХI век», демонстрирующая работы Кандинского, Родченко, Розановой и десятков других художников, чьи картины сто лет назад путешествовали по городам и весям Советской России, неся современное искусство в массы. Это совместный проект галереи, «Энциклопедии русского авангарда», Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея и Слободского краеведческого музея. Экспозиция продлится до 21 января 2021 года.

Знакомство зрителя с выставкой начинается с телеги, установленной в зале галереи. Именно так почти сто лет назад картины художников-авангардистов передвигались по Советской России. В 1918–1921 годах новаторские произведения в большом количестве закупались государственной комиссией для создания экспозиций в различных регионах страны. Более 1100 работ были отправлены в 32 города и населенных пункта, где были открыты государственные свободные художественные мастерские. На их основе предполагалось создать целую сеть музеев современного искусства. Планировалось показывать авангард в провинции и тем самым воспитывать художников, способных совершить культурную революцию. Разруха и тяготы послереволюционного времени не позволили реализоваться этому утопическому проекту.



Экспозиция в Арт-галерее «Ельцин-центра» посвящена судьбе трех выставок, организованных районным отделом Главмузея города Советска в Вятской губернии (Кировской области). Два успешных вернисажа, проведенные в уездном Советске местными просветителями-энтузиастами в 1920 году, вдохновили их на большой тур. В октябре 1921-го в Советске, называвшемся до революции Кукарка, открылась Третья передвижная выставка. Она была масштабной даже по столичным меркам. Работы привезли из Вятки, Москвы, Петрограда, Казани. Участвовали 55 художников, 322 произведения, среди которых Кандинский, Родченко, Степанова, Удальцова. Для российской глубинки это было беспрецедентное событие. Выставка произвела ошеломляющее впечатление на провинциальную публику. Многие работы — особенно авангардные — были не поняты посетителями или произвели фурор, как, например, «Лежащая женщина» Георгия Лазарева, для которой натурщица позировала без одежды.



По замыслу устроителей, картины должны были проехать по семи городам губернии: Советску, Яранску, Царево-Санчурску, Малмыжу, Уржуму, Нолинску, Вятке. Через месяц после открытия шедевры по разбитым дорогам на телегах привезли из Советска в Яранск, где из-за проблем с финансированием и начала бездорожья они остались навсегда. Почему картин никто не хватился? Они не были собственностью музеев, художники передавали их под честное слово организаторам, да и бурные события 20-х годов не оставляли возможности для поиска и возврата утраченных работ. Правда, несколько раз картины собирались вывезти в Вятку, но все попытки оказались неудачными. Только в 1965 году 77 из 322 произведений были переданы в Вятский художественный музей.



В Арт-галерее «Ельцин-центра» впервые представлен ряд работ, отреставрированных специально для этого проекта. В общей сложности «Энциклопедией русского авангарда» и Вятским художественным музеем им. Васнецовых проведена реставрация десяти картин. В их числе «Лежащая женщина» Георгия Лазарева, «Площадь. Эскиз декорации к Хованщине» Федора Федоровского, «Эскиз декорации» Александра Родченко.



Екатеринбуржцам представлены произведения Варвары Бубновой, Николая Григорьева, Любови Поповой, Александра Родченко, Ольги Розановой, Николая Синезубова, Василия Кандинского и многих других художников-авангардистов. Экспозиция организована таким образом, что посетители могут составить впечатление об авангарде как агитации, понять его значение для становления женского искусства по произведениям «амазонок русского авангарда», проследить тему учительства и развития художника от стиля к стилю, поиска себя. Каждый из мастеров заслуживает отдельного рассказа, а их судьбы — наглядные иллюстрации трагичной истории России начала XX века.



Так, один из представителей казанской художественной школы, график, скульптор, живописец и педагог Николай Фешин принимал участие во многих выставках художников революционной России, но в 1923 году вместе с семьей эмигрировал в США и стал одним из значимых американских художников, создав более 2000 работ.



Василий Кандинский представлен в экспозиции шестью акварелями, созданными с 1915 по 1918 год.



— Кандинский придумал музей нового типа — музей современного искусства. На тот момент их не было нигде в мире, — рассказал журналистам на пресс-конференции перед открытием выставки в сентябре один из ее кураторов, искусствовед, издатель, исследователь живописи русского авангарда, соавтор и редактор «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов. — Причем музеи организовало не государство, а сами художники. Около двух тысяч произведений искусства было отправлено после революции в разные города России, чтобы организовать выставки для просвещения местных жителей. Кандинский отдал свои графические листы организаторам выставки в Вятской губернии, не надеясь, что они когда-либо вернутся. Думаю, что в Яранске долгое время не понимали ценности этих работ, и именно благодаря этому они сохранились.



Работы теоретика русского авангарда вернулись из небытия благодаря усилиям директора Вятского художественного музея им. Васнецовых Анны Шакиной, которая также является одним из кураторов выставки «Авангард. На телеге в ХХI век». Она ответила на вопросы «Культуры»:



— Анна Владимировна, как были обнаружены неизвестные работы Кандинского?



— Изначально в списках работ, переданных в наш музей из других муниципальных музеев, такого автора как Кандинский не значилось. Дело в том, что две его подписные акварели были подклеены оборотной стороной к произведениям других художников — Иллариона Плещинского и Василия Чекрыгина. Это выяснилось в ходе экспозиционной работы над выставкой «Графика 1920–1930 гг. Из коллекции музея» в конце 1990-х. Вот тогда и возник вопрос: каким образом произведения такого известного мастера попали в Вятскую губернию? Началась работа в архивах, были найдены бесценные документы и каталог Третьей передвижной художественной выставки в Советске. В каталоге указывался список участников, в том числе и Кандинский с шестью произведениями. В нашем музее хранилось три из шести. Где остальные три листа? На тот момент уже было известно, что выставка состоялась только в двух городах Вятской губернии. Последним городом, где экспонировались произведения, стал Яранск. Был сделан запрос в Яранский музей… и догадка подтвердилась!



Проделана большая научная работа: доказана подлинность произведений, и все шесть акварелей и рисунков введены в мировое наследие Василия Кандинского. Сегодня их можно увидеть в Екатеринбурге в Арт-галерее «Ельцин-центра».



— На выставке особое место занимают двухсторонние холсты, для экспонирования которых созданы специальные витрины. Такой способ был осознанно новаторским или бедность художников диктовала свои условия?



— Мы понимаем, что большинство произведений на выставке создано в конце 1910-х годов. Не самое легкое время для нашей страны, тем более для искусства. Конечно, у большинства художников не хватало средств на материалы. Я думаю, создавая свои произведения, художники даже не предполагали, что они будут показаны таким образом.



— В чем уникальность выставки «Авангард. На телеге в ХХI век»?



— Выставка посвящена беспрецедентному для провинциальных городов показу современного искусства 100-летней давности. Проект впервые реконструирует передвижную выставку авангардного искусства 1921 года, в художественный оборот введены новые имена. Это большая научная работа.



— Есть ли планы, куда дальше отправится «телега с авангардом» в январе 2021-го, после Екатеринбурга?



— Есть предложения из других регионов по экспонированию выставки. Но сначала необходимо будет вернуть произведения в музеи и дать им «отдохнуть», так как есть временные требования для показа графических листов из фондов музея.







Фотографии предоставлены Арт-галереей «Ельцин-центра». Автор фотографий — Любовь Кабалинова.