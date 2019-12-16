Минкультуры назначило директором Российского этнографического музея Юлию Купину

Прежний директор Российского этнографического музея (РЭМ) Владимир Грусман останется работать в музее, сообщает министерство культуры со ссылкой на департамент музеев.

«Одна из важнейших задач, которые я сейчас вижу – включение музея в современное информационное поле», - говорит Юлия Купина. Ранее она представила в Минкультуры концепцию развития РЭМ, предложив, в частности, активно продвигать музей на международных площадках, ввести в кадровую систему музея новые специальности, развивать волонтерство, создать навигацию по выставочному пространству.