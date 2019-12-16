Минкультуры назначило директором Российского этнографического музея Юлию Купину

16.12.2019

Она приступила к работе 16 декабря, а ранее занимала пост заместителя директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, сообщает официальный сайт министерства. 

Прежний директор Российского этнографического музея (РЭМ) Владимир Грусман останется работать в музее, сообщает министерство культуры со ссылкой на департамент музеев. 
«Одна из важнейших задач, которые я сейчас вижу – включение музея в современное информационное поле», - говорит Юлия Купина. Ранее она представила в Минкультуры концепцию развития РЭМ, предложив, в частности, активно продвигать музей на международных площадках, ввести в кадровую систему музея новые специальности, развивать волонтерство, создать навигацию по выставочному пространству. 

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