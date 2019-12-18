В новогодние праздники музеи Москвы будут работать бесплатно

18.12.2019

Можно будет бесплатно посетить 84 подведомственных столичному департаменту культуры музея, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Музеи будут работать бесплатно со второго по пятое января и восьмого января. Среди них Московский музей современного искусства, музей-панорама «Бородинская битва», Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-заповедник Коломенское и другие.

В Коломенском во дворце царя Алексея Михайловича посетители смогут увидеть тематическую выставку «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения». В Новом Манеже до 8 января будет работать выставка «ТЕАТР.RUS», посвященная истории театра.