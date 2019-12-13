«Музей-сон» и пропавшие шедевры

13.12.2019

Августин СЕВЕРИН

В Музее современной истории России состоялась презентация виртуального музея, созданного по инициативе РИА «Новости». Его посетители могут полюбоваться на произведения искусства, которые нам, увы, уже не дано увидеть наяву, отсюда и название экспозиции — ​«Музей исчезнувших картин».

Надев очки виртуальной реальности (VR-очки) и наушники, оказываешься в зале несуществующей галереи, где «переходишь» от одной картины к другой. Это работы Константина Коровина, Архипа Куинджи, Василия Верещагина, Исаака Левитана. Особняком стоит трехмерное изображение храма Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

— Это виртуальное пространство, которое я называю «музей-сон», — ​объясняет заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева. — ​Пока в нем 16 экспонатов, практически все они шедевры кисти русских и российских мастеров, картины, которые либо утрачены навсегда, либо были украдены и сегодня судьба их неизвестна. Впрочем, большая часть представленных произведений искусства, без сомнения, уничтожена.

Авторы проекта ставили перед собой задачу не просто восстановить внешний вид полотен, но и воссоздать их историю, найти последние следы, обстоятельства утраты, по возможности проникнуть в замысел автора. Работали в отечественных и зарубежных архивах и каталогах, изучали базы МВД России и Интерпола. Результаты отражены не только на виртуальных стенах, но и зафиксированы в аудиоэкскурсии. Когда зритель наводит точку фокуса на то или иное полотно, аудиогид начинает свой рассказ. Вот, например, «Корабль на мели» Ивана Айвазовского: «Украли ночью из Новосибирской картинной галереи. Преступник забрался на балкон второго этажа, разобрал оконную раму и проник в музей. Группа быстрого реагирования приехала в течение двух минут, но вор успел скрыться. Картину до сих пор не нашли». Идем далее и узнаем: работу Кандинского в 1942-м сожгли нацисты в Париже, картина Куинджи исчезла в Грозном во время первой чеченской войны. А церковь в Кондопоге в прошлом году стала жертвой юного поджигателя-сатаниста.

Аудиогид комментирует под музыку Модеста Мусоргского, и это не случайно, хотя бы потому, что в экспозиции есть работа, с которой связана одна из баллад композитора. Кроме того, прямые ассоциации с коллекцией вызывает название цикла «Картинки с выставки». Есть и еще один момент, учтенный организаторами.

— Известно, что часть произведений Мусоргского чуть не погибла; они, подобно этим картинам, восстанавливались из клочков бумаги Римским-Корсаковым, другими композиторами, — ​напоминает Лосева, добавляя, что изображение некоторых работ сохранилось в каталогах лишь в черно-белом цвете. — ​Мы использовали искусственный интеллект, нейросети, чтобы по сложному алгоритму просчитать, какие краски художник, вероятнее всего, использовал при написании своего полотна. Речь идет о картине Василия Верещагина «Забытый».

Музей современной истории выбран для проведения презентации не случайно.

— Исчезновение произведений искусства нередко связано не с банальным криминалом, а с политическими событиями европейской, российской истории, — ​продолжает Наталья Лосева. — ​Поэтому московскую презентацию мы решили организовать именно здесь.

А первые экскурсии по виртуальной выставке прошли в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Важное уточнение: чтобы посетить VR-музей не обязательно находиться в реальном. Достаточно скачать приложение РИА.Lab (для iOS или Android), надеть шлем или VR-очки, а также наушники.





Фото на анонсе: sovrhistory.ru







