12 декабря 1959 года

13.12.2019

Сергей ГРОМОВ

60 лет назад, 12 декабря 1959-го, «Советская культура», по-видимому, заранее подводя итоги уходящего года, не без удовольствия раскрасила достижения страны яркими красками. Автор небольшой передовицы напомнил согражданам об исторических успехах наших космонавтов: о ракете, ставшей «первой искусственной планетой солнечной системы», об успешном полете беспилотного аппарата, достигшего лунной поверхности «не в пример американским ракетам... точно в рассчитанный и обозначенный советскими учеными срок — 14 сентября в 0 часов 02 минуты 24 секунды по московскому времени», об удачном запуске 4 октября автоматической межпланетной станции, которой «предстояло сфотографировать обратную сторону Луны».

Освещению явлений и событий отечественной культуры уделили, как водится, всю остальную газетную площадь. Причем, помимо традиционных, привычных жанров и направлений, издание обращает внимание читателей на «клубничку», публикуя фельетон, больше похожий на памфлет. «Под каким только соусом она не подается! — возмущается сатирик. — Идет во Владимирском театре им. Луначарского «Барабанщица». Дневной спектакль, в зале юные граждане города, от 8 до 15 лет. Советская разведчица... раздетая до полнейшего неглиже, бойко отстукивает чечетку на столе... Какие эмоции обуревают юных граждан при таком зрелище, один бог ведает. Да и у взрослого зрителя эта сцена вряд ли рождает эстетическое чувство».

Под рубрикой «Кино» напечатана рецензия на фильм английского режиссера Лесли Нормана «Дорога без конца». «В идущую еще от Уитмена и Джека Лондона традицию изображения бродяжничества как пути к свободе зарубежными художниками было привнесено впоследствии немало ложной идеализации, — утверждает кинокритик В. Неделин. — За свою призрачную «свободу» Джим Маколей расплачивается дорогой ценой — искалеченная семья, мимолетные любовные приключения, страшное одиночество, все теснее обступающее человека со всех сторон».

Символично завершает номер подборка карикатур. «Посмотрите эти рисунки зарубежных художников, — обращается к читателям редакция. — Может быть, в их улыбке вы найдете что-то знакомое — свой телевизор, свой журнал или самих себя».











