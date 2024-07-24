Индия и Россия: как строить «культурные мосты»

Татьяна ФИЛИППОВА

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в июле по приглашению Владимира Путина посетил Москву с официальным визитом. Лидеры двух стран договорились о расширении культурного сотрудничества, которое всегда было важной составляющей взаимоотношений Индии и России. «Культура» поговорила с индологом об истории нашей дружбы и сегодняшнем дне.

«Подчеркивая традиционно крепкие культурные связи, стороны высоко оценили успешную реализацию Программы культурных обменов между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Индия на 2021–2024 годы, которая играет ключевую роль в расширении межнациональных контактов. Достигнута договоренность продолжить взаимовыгодную практику поочередного проведения фестивалей культуры и кино», — говорится в совместном заявлении по итогам российско-индийского ежегодного саммита «Россия — Индия: прочное и расширяющееся партнерство».

Как смотрят на Индию люди, с увлечением изучающие философию и искусство этой страны, «Культуре» рассказала научный сотрудник Музея Востока, индолог Полина Коротчикова.

— Когда Индия в 1947 году получила независимость, культура, по сути дела, была одной из главных опор молодого государства, потому что экономически Индия была в тот момент очень слаба и предложить что-то еще мировому сообществу не могла. Всегда подчеркивалось, что индийская культура невероятно древняя (и это действительно так), что она богата, разнообразна, построена на идее духовного самосовершенствования, что в Индии очень сильны идеи толерантности между религиями, между языками и народностями.

Правда, нужно сделать оговорку, что в последние годы как раз в связи с деятельностью Нарендры Моди все меняется, но образ Индии как страны, в которой все живут в согласии, пока сохраняется, это часть повестки.

Большой процент миролюбивой, мягкой силы, которая исходит от Индии, связан с буддизмом. Несмотря на то что в Индии буддистов не так много, эта страна считается родиной буддизма и никогда об этом не забывает. Когда Нарендра Моди ездит в буддистские регионы, в Японию, Китай и так далее, он обязательно посещает какой-нибудь буддистский центр. Далай-лама, которого любят и ценят политики и звезды всего мира, находится как бы под индийским зонтиком, и это тоже влияет на восприятие этой страны.

Если смотреть на Индию с точки зрения людей, что ходят на мои лекции на различных интернет-площадках, можно сделать вывод, что запросы у них очень разные.

Кто-то занимается индийскими танцами — сейчас такая возможность есть не только в Москве, но и в других городах России. Чаще всего это люди, которые учились в Индии и профессионально освоили какое-то направление классического индийского танца, например катхак или манипури, и ведут свой культурный клуб.

Когда в Москве бывают большие праздники, такие как Холи (праздник красок) и Дивали (фестиваль огней, символизирующий победу света над тьмой), они приезжают, устраивают смотры, конкурсы. Это совершенно особый мир, и чрезвычайно интересный.

Очень большой процент людей, которые припадают к индийскому философскому наследию. И тут, конечно, поле для поиска истины огромно. Каждый ищет в Индии свою шамбалу.

Интерес к индийской философской мысли на Западе возник в 1893 году, когда Свами Вивекананда выступил в Чикаго на «Всемирном парламенте религий». У американцев от его речи просто снесло крышу. Мне кажется, что индийское мировосприятие очень близко к экуменическому. Когда речь не идет о национальных и очень острых вопросах, среднестатистический индиец — абсолютный экуменист. Ему одинаково близки все имена Бога, все варианты прихода к нему и так далее, он совершенно убежден, что к Богу можно прийти разными путями — собственно, именно с этим Свами Вивекананда и приехал на Чикагский конгресс. Так как он был очень образованный человек, сомневающийся, долгое время оставался атеистом, пока не нашел Рамакришну (пророк и мистик, реформатор индуизма. — «Культура») и не начал с ним общаться. Книги, которые он написал о разных типах йоги, — это попытка выстроить разные пути от человека к богу. Для себя он выбрал карма-йогу, или йогу действия. Помогая другим людям, ты приходишь к богу, и это самый простой и понятный путь.

У нашей страны с Индией всегда были очень теплые отношения. С 1927 года индийские политики пристально следили за тем, что происходит в Советской России. Джавахарлал Неру, будущий премьер-министр Индии, впервые побывал в СССР в 10-летнюю годовщину Октябрьской революции, вдохновился советским опытом, и, несмотря на все сложности (потому что Китай тоже был замешан в этой истории), мы все время находились в состоянии взаимной любви.

В хрущевскую эпоху начался интенсивный культурный обмен между СССР и Индией. В 1954 году вместе с Джавахарлалом Неру в Москву приехали многие известные индийские художники и артисты, среди них был легендарный ситарист Рави Шанкар, у которого брал уроки Джордж Харрисон. Второй раз он посетил Москву уже в 1970-х. Мне кажется, что Индия для русского человека по-прежнему существует на уровне сказочной страны, где живут чистые и светлые душой люди. Все эти старорусские книги про христианское царство на территории Индии, про христианского царя, который писал византийскому императору, про некого принца, который хранит в Индии православие (на самом деле это Сиддхартха Гаутама, то есть Будда).

— Для тех, кто родился в СССР, индийская культура — это прежде всего индийское кино, в 1970-х его смотрели все.

— Его и сейчас многие смотрят, просто есть представление, что индийское кино — это какие-то глупости, но в прошлом году, например, «Оскар» получила песня из фильма «Рядом ревет революция», а сам фильм был номинирован на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Лучшей документальной короткометражкой на «Оскаре» — 2023 был признан индийский фильм «Заклинатели слонов», так что этот год принес Индии сразу две золотые статуэтки.

Интерес к индийскому кино на Западе — новая тенденция, этого не было раньше. В России у него тоже немало поклонников. В последний год в московских и питерских кинотеатрах прошло много совместных с Индией премьер. Последняя, «Калки, 2898 год нашей эры», — антиутопия, но про Вишну, потому что там задействован его последний аватар, который еще не явился на нашу землю. В этом смысле индийцам можно только позавидовать — у них настолько мощный эпос, что на нем можно многое нагородить: и кино, и мультиков, и компьютерных игр, — и ничего не надо придумывать, все уже есть.

Еще один интересный момент, раньше такого не было, — возросший интерес к современной индийской литературе.

Сейчас индийских авторов стали много переводить. Стали издавать современную художественную литературу, потому что на нее есть запрос.

— Можете что-то порекомендовать?

— Ну вот последнее, что я прочитала, — это трехтомный роман Амитава Гоша, посвященный колониальной истории Индии. Это невероятно интересно читать, единственная сложность в том, что нужно часто заглядывать в ссылки, потому что встречается много незнакомых терминов.

— А что происходит с турами по Индии? Увеличился ли туристический поток?

— Совсем недавно смотрела, куда русские люди ездят. Во-первых, они продолжают летать в Гоа, потому что там океан. Много туров по Золотому треугольнику (Агра — Дели — Джайпур), по Керале, туда едут по аюрведическим программам (аюрведа — система индийской медицины, в основе которой лежит комплексный подход к здоровью. — «Культура»). Сложносоставные направления — по-прежнему большая проблема. Дело в том, что люди, которые могут себе это позволить, хотят идеальные условия, идеальный сервис и так далее. Индия может предоставить роскошный отель, в котором вы будете чувствовать себя махараджей, все будут вам кланяться и говорить, что вы белый сахиб, но это не значит, что вы не отравитесь где-нибудь. Чаще всего, кстати, не отравляются те, кто едет с рюкзаком и живет в какой-нибудь простой гостинице, просто потому, что они об этом не думают. И вот это серьезная проблема — получается, что люди за большие деньги готовы ехать, но они все равно получают неприятности на свою голову.

Фотографии: Photoxpress; фотография на анонсе предоставлена Полиной Коротчиковой.