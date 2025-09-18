«Королевы вариаций»: оммаж великим балетным эпохам

Елена ФЕДОРЕНКО

«Отражения» на музыку Феликса Мендельсона открывали вечер. Этот неоклассический балет — спектакль дважды «ранний»: романтическую Первую симфонию композитор написал в возрасте 15-ти лет. Два века спустя к ней обратился начинающий хореограф Юрий Посохов, тогда он служил премьером труппы Балет Сан-Франциско, для которой в 2005 году и сочинил эту одноактовку. Через без малого двадцать лет Юрий Посохов, уже знаменитый и востребованный всем балетным миром хореограф, лично подготовил премьеру в Москве — в Театре на Большой Дмитровке первый показ состоялся в июле 2024-го.Лаконично оформление: высокие зеркала на распахнутой сцене и костюмы насыщенных сочных чистых цветов: белые и красные у балерин, черные — у танцовщиков (художник Сандра Вудалл). Кажется, сюжет «разыгрывает» не только танец, но и трехцветный орнамент одежд артистов, который с каждой мизансценой приобретает все новые очертания. Соло, дуэты, ансамбли, большие и малые, стремительно сменяют друг друга. И каждый фрагмент представляет свой микросюжет о любви и дружбе, верности и долге, радости и печали, гармонии и противостоянии, женском кокетстве и мужской силе. Танцевальная речь — остроумна, образна, выразительна. Хореография — признание в любви неоклассике с ее импульсивной свободой, смещенными вертикалями тел, изысканными линиями, виртуозностями и трюками. И в этом изящном неоклассическом стиле то и дело отражается совершенство академического чистописания.Мне по душе творческая и живая балетная труппа Музтеатра Станиславского, умеющая передавать волшебные сказки и высокие трагедии, сложные драматические фабулы и лирические сюжеты. На премьере «Отражений» год назад артисты танцевали старательно и с заметным удовольствием, но результат казался робким. Сегодня они освоились в непростой хореографии Юрия Посохова и выступают моторно, остро, живо, страстно, вольно. Не безгрешно, конечно, подчас теряя скорость и затормаживая поступательное развитие, но в них нет лакированной красивости и самолюбования. Запомнилось эмоциональное поэтическое адажио, в котором так точно расставили акценты Анфиса Ощепкова и Роман Шевченко, азартно завершился спектакль во многом благодаря мощному танцу Субедея Дангыта. Радость творчества передавал и оркестр, ведомый маэстро Феликсом Коробовым.Оба одноактных спектакля программы — диалог с прошлым, балеты о балете. И если «Отражения» — оммаж эпохе Баланчина, то «Королевы вариаций» — встреча четырех героинь, олицетворяющих разные балетные стили. Романтизм, эра Петипа, неоклассика XX века, современная хореография. Сочинил этот спектакль молодой хореограф и балетный худрук театра Максим Севагин на музыку «Вариаций на тему детской песни» для фортепиано с оркестром венгерского композитора Эрнста фон Донаньи. Сильная сторона дарования Максима Севагина — его музыкальные вкус: он избегает банальностей в выборе музыки и сочиняет движения, чутко откликаясь на ритмическое и композиционное развитие мелодий. Малоизвестные «Вариации» Донаньи разнообразны — то нежные и наивные, то бодрые и задорные, то пронзительные и даже агрессивные. Театральность и танцевальность сочинения сумели передать пианистка Элеонора Мартьянова и оркестр под управлением дирижера Арифа Дадашева.Вариация — небольшой сольный танец — один из опорных элементов цельной структуры балетного спектакля. Мысль показать, как развивался танец на примере эволюции содержания вариаций, — интересна, богата и оригинальна. Образы титульных героинь — собирательные и обобщенные, а название спектакля «Королева вариаций» звучит слишком конкретно. Так критик Аким Волынский охарактеризовал танец Агриппины Вагановой — крепкой, стабильной, сильной солистки, получившей высшее, балеринское, положение в труппе только незадолго до пенсии. Потомки почитают ее как великого педагога, чье имя с середины XX столетия носит Петербургская академия русского балета.Портрет эпох через вариации оказался смазанным или недописанным — во всяком случае эталонные черты стиля, их танцевальные отличия, смена идеалов красоты — весьма неопределенны в хореографии. Балерина эпохи романтизма (Дарья Чугунова) не отличалась полетной воздушностью, вполне крепко стояла на пуантах, словно ее героиня не была одной из первых испробовавших эту новинку, гордо поднимала вверх руки, не принимая во внимание заниженные позиции и «поющие запястья». Придуманный танец мало отличался от танца балерины классической. В этой роли хороша была Анфиса Ощепкова, танцевавшая музыкально, с апломбом, убеждая точностью позиций, уверенностью и парадным блеском. Неоклассической балерине хореограф наметил свободу работы корпуса, но не убедил динамической графикой движений, не принял во внимание геометрию линий и «сломанные кисти». Энхмунх Оюнболд танцевала старательно и с удовольствием. Балерину современную, которая должна быть полиглотом и владеть всеми стилями, составляющими репертуар труппы, в которой служит, остро и импульсивно представила Полина Заярная.Эволюция танца невнятно передана движениями. Наиболее ярко метафора смены стилей воплотилась в костюмах: платье с юбкой-шопенкой, пачка, коротенькая юбочка, купальник — соответственно. Все танцевальные наряды акварельно-нежного голубого цвета, что навевает приятные ассоциации с импрессионистскими картинами Эдгара Дега. Голубое пространство сцены завораживает. В роли сценографа и художника по костюмам выступил Максим Севагин.В финале спектакля появляется девочка-ученица (Ирина Сиягина) — балерина будущего, которая должна усвоить основы всех танцевальных стилей, но пока выполняет привычные движения у балетного станка. Не в ее ли детских фантазиях сталкивались времена и встречались легендарные балерины, жившие в разные эпохи? По ходу спектакля танцовщицы меняют свои сценические наряды на шопеновские юбки и принимают позы знаменитого Па-де-катра, поставленного в 1941 году Антоном Долиным. Жаль, что не ожили мизансцены Па-де-катра, сочиненного веком ранее, в 1845-м, Жюлем Перро для прекрасных романтических балерин: Марии Тальони, Шарлотты Гризи, Фанни Черрито, Люсиль Гран. Их вдохновенные образы хранят старинные литографии.Появляются на сцене и танцовщики в голубых трико и белых рубашках, они оказывают партнерскую помощь героиням, что не вызывает вопросов. Спектакль вообще не вызывает отторжения, его автор не бежит за модой, не пытается развлекать, никому не подражает. Уже не впервые Максим Севагин ищет свое и оригинальное, но нередко получаются милые, симпатичные и простодушные зарисовки.Итак, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко приобрел еще одну одноактовку, а зрители (аудитория этого театра — особая), воспитаны на больших сюжетных многолюдные балетах — эта традиция заложена еще отцами-основателями и продолжена Владимиром Бурмейстером. Два больших балетных полотна ожидаются в наступившем сезоне. В ближайшие дни на Большую Дмитровку прилетит легкокрылая «Сильфида», покидавшая сцену. Завершит сезон премьера полнометражного балета «Анна Каренина» на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Максима Севагина, дирижер-постановщик — Тимур Зангиев, драматург — Андрей Золотарев. Показы запланированы на конец июня 2026 года.