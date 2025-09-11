Светлана Асафьева: «Если у человека есть дом и в нем хорошо, то ему некогда заниматься театром»

Елена ФЕДОРЕНКО

В городе Советске Калининградской области завершился Десятый открытый фестиваль любительских театров со сказочным названием «Жили-были».

Заявки на участие в смотре подали 42 коллектива, отбор прошли 15: они и показали свое мастерство. Советск — второй по численности населения (после Калининграда) город области — принял 163 талантливых самородка. Город в эти теплые сентябрьские дни жил фестивалем, каждый спектакль вызывал бурную реакцию зрителей. Смотр проходил при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерства по культуре и туризму Калининградской области и Государственной телерадиокомпании «Калининград». Организатором выступил Областной Дом народного творчества — его сотрудники окружили каждого гостя заботой и вниманием.

Разнообразие показанных спектаклей, обаяние и увлеченность артистов-любителей, для которых искусство — дорогое сердцу занятие, украшающее жизнь, — доказали, что народный театр жив.

Спектакль «Забыть Герострата». Народный театр «В»

Лауреатом в номинации «Взрослый театр» стал Народный театр «В» (Калининградская область, г. Гурьевск) за мудрый и откровенный спектакль «Забыть Герострата» в постановке Натальи Шевченко. В номинации «Детский театр» победили два коллектива. Детский театр-студия «ZакуЛИSка» из Смоленска показал спектакль «Когда я снова стану маленьким» по повести Януша Корчака режиссера Марии Вилюновой, заразившей юных исполнителей любовью к сцене и поставившей перед ними серьезные вопросы о ценности жизни. Студия «Небольшой театр» из Москвы и ее руководитель Ирина Аристова выпустили на сцену стаю бродячих бездомных псов (спектакль «Собаки» по пьесе Константина Сергиенко), чьи печальные истории заставили задуматься о преданности, дружбе, сочувствии и человечности. Фестивальными дипломами отмечены многие участники. Среди них Образцовая театральная студия «ЛиК» из поселка Луговое Калининградской области. В этом пограничном поселке всего триста жителей, в нем нет школы, но есть театральная студия, ее создала подвижница Елена Каледа в 2002 году, где занимается вся местная детвора. Юные актеры трогательно «рассказали» «Старую легенду» о гамельнском крысолове в фантастических декорациях, любовно созданных руками студийцев — художественное решение отмечено дипломом.

Спектакль «Старая легенда». Образцовая театральная студия «ЛиК»

Обладателем Гран-при стал театр «Левый берег» из города Тутаева Ярославской области — многократный лауреат региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, отмеченный высшим званием «Заслуженный коллектив народного творчества РФ». Главный приз «Янтарный Арлекин» коллективу принес спектакль «Уж! Вы бабы-бабаньки!», основанный на реальных интервью деревенских жительниц. Режиссер спектакля Светлана Асафьева получила и приз «За лучшую режиссуру».

Основатель и руководитель «Левого берега» заслуженный работник культуры Светлана Асафьева рассказала «Культуре» о себе, своем коллективе и его звездах и о любительском искусстве.

Светлана Асафьева

— Вы родом из Тутаева?

— Нет, из Воркуты, там и оканчивала школу, но практически не училась. Когда надо было заменить учителя у первоклашек, к ним отправляли меня. Увлекала играми, рассказывала и показывала сказки. В 10-м классе сделала с ними свою первую постановку. За эти заслуги, кажется, мне и аттестат выдали отличный.

— В Воркуте, на земле вечной мерзлоты, театр организовали политзаключенные Воркутлага еще в 1943 году. В советские годы при театре работал кружок самодеятельности. Вы в нем не участвовали?

— Я как-то там не прижилась — меня не занимали в сценках, из которых составляли модные тогда любительские концерты. В них у меня были сольные чтецкие фрагменты.

— После школы сразу отправились поступать в Московский институт культуры?

— Что вы! Путь в МГИК оказался долгим. Из Воркуты мы все тогда убегали. Я поехала поступать в Ярославский педагогический институт – видела себя учителем, но завалила историю. Сдала экзамены в Ярославское театральное училище — меня взяли на кукольное отделение. Учиться на «артиста театра кукол» не захотела — амбиций было больше, чем ума — и вернулась домой. А через год отправилась поступать в педагогический, но уже в Тулу. После окончания режиссерского отделения Тульского культпросветучилища меня оставили преподавать сценическую речь и педагогу нужно было в ряды КПСС вступить или получить высшее образование. Выбрала второй путь.

Шел 1980 год, столица готовилась к Олимпиаде, и Московский институт культуры набирал курс в Орле. Как это ни прискорбно, я не поступила, не добрала полбалла. Через два месяца получила уведомление, что зачислена — видимо, кто-то не появился первого сентября. Жила в Туле, где и преподавала, училась заочно. На четвертом курсе активный однокашник сказал, что в ГИТИСе есть два места на втором актерском курсе. Мы пошли с подружкой, показали комиссии Аксинью из «Тихого Дона». Нас сразу обеих и зачислили, проучилась год. Я тогда придумывала спектакль «Самоубийца» — изучала пьесу, искала картинки, рисовала декорации, чертила схемы. Не помню, почему, но привезла свои наброски нашему гитисовскому педагогу, и он сказал: «Ваше призвание — режиссура и любительский театр. Послушайте меня и уходите с актерского. Тем более — когда выпуститесь, вам будет многовато лет для начала карьеры». А я уже ждала ребенка. Вернулась в Институт культуры, где ко мне тепло относились и сразу взяли обратно, — подумала, что лучше иметь хоть какой-то диплом, чем никакого.

Там у меня был любимый педагог — Энвер Меджидович Бейбутов, брат знаменитого певца Рашида Бейбутова. Человек полноватый, невысокий, немного смешной. Он «подарил» профессию, и если в моих спектаклях появляется что-то неповерхностное, то это благодаря урокам Энвера Меджидовича. Он владел школой настоящего русского психологического театра, которую нам передавал.

— Как вы попали в Тутаев?

— Приехала в гости к сестре — она жила в Тутаеве. Пришла в библиотеку, где узнала, что во Дворце культуры уволился режиссер. Руководитель ДК, узнав, что я режиссер, пригласил на работу и квартиру пообещал. Уговаривать меня не пришлось — я устала от общежитий и собралась в три дня. Из Тулы не отпускали, но остановить меня было уже невозможно. Квартиру дали, но значительно позже.

— Маленький городок не смущал?

— Никогда не мечтала жить в большом городе. От мегаполисов устаю. Мне хорошо в тихих провинциальных городках. Тутаев очень люблю, он стал мне родным. Сын — в меня, а дочка отправилась в Москву. Благодаря Соне, она — стюардесса, я покаталась по миру, побывала даже на Сешелах и в Пхукете. Сейчас уже не полетаешь — бесплатные билеты для родителей отменены. В новых местах интересно, но жить бы не осталась нигде.

— Когда же возник театр «Левый берег»?

— Первого декабря 2004 года. Меня оформили как заведующего постановочной частью — ставку режиссера уже кому-то отдали. Завпостом я оставалась года три. Набрала почти сорок человек, и к юбилею Победы в 2005-м мы выпустили «Эшелон». Всегда любила эту пьесу Михаила Рощина, обращалась к ней трижды. В спектакле было занято много актеров — все попробовали свои силы: кто хотел, тот остался, остальные уходили. «Эшелон» стал нашим стартом, а потом я делала каждый год два спектакля: маленький — на несколько человек и большой, чтобы занять как можно больше актеров. Сегодня мы ежегодно готовим по меньшей мере пять спектаклей и более двадцати праздников.

— Из первого состава кто-то остался?

— Несколько человек. Среди них Света Червякова и Таня Кочкина, тогда она была розовощекой и пышнотелой. Надя Зинченко со мной более трех десятилетий, еще со школьного театра.

— Однажды услышала от вас, что в театр приходят люди несчастные.

— Да, это так. Если у человека есть дом и в нем хорошо: дети, внуки, семья, то ему некогда театром заниматься. Счастливые люди приходят в любительский театр гораздо реже. Одиноким театр украшает жизнь.

— Что такое любительский театр? Как бы вы определили?

— Любительский театр от слова «любить». Все наши актеры работают, и профессии их разные: учителя, врачи, воспитатели, юристы, продавцы, пожарные, железнодорожники. Понимаю, как им трудно, и делаю все возможное для них: показываю им города и страны, уговариваю спонсоров пусть немного оплачивать их труд, хотя просить уже нет ни сил, ни здоровья. Они привыкли, что мама — принесет, сделает, накормит. «Вы купили нам еды в поезд?» — спрашивают. И мне хорошо, когда вижу, что вокруг меня движение — счастливые люди, которые пьют пиво, едят, улыбаются. Без этого уже не могу. Мы вместе летали в Тунис и там выступали в отеле, давали концерты на тунисском диалекте арабского языка. На гастроли ездим с большим удовольствием, куда бы ни позвали. У театра большая география поездок.

Если человек влюбился в театр, он не уйдет. Настя Архипова пришла к нам школьницей — сыграла много ролей, прекрасно поет и пляшет, ставит танцы. Она приезжает на репетиции из Рыбинска, где сейчас живет. Недавно стала мамой и на спектакле «Слон» вышла на сцену с восьмимесячным чудом. Я подумала: здесь все свое, все — родные, и на подмостках, и в зрительном зале. Заплачет ребенок? Тогда Настя уйдет за кулисы. Представляете, за полтора часа ребенок не пикнул и даже обыграл ситуацию: ему дали леденец, а он его отбросил. Как же аплодировали!

— Актерам хватает сил репетировать после трудового дня?

— Давно сложилось, что общие репетиции проходят по субботам и воскресеньям, а на неделе я встречаюсь с одним или двумя актерами —работаем над монологами и диалогами, подбираем песни. Я люблю наблюдать за коллегами — однажды подслушала и подсмотрела репетицию в нашем ТЮЗе. Московский режиссер неспешно говорил: «Давайте сюда повесим часы. Нет, не то — часы убираем». И продолжают неторопливо подбирать детали оформления. А у меня нет времени пробовать — должна прийти раньше ребят и все быстро расставить. Актеры приходят, реквизит уже готов, музыка выбрана. Если начну пробовать, то ничего не успею. Может, это неправильно?

— На всех фестивалях «Левый берег» — самый шумный, веселый и сплоченный коллектив. Это — не мое, а общее мнение.

— В горе и радости мы вместе — друг за друга горой. Встанут на защиту каждого, выручат, поддержат. Когда я страшно заболела, то все сообща искали мне лучших врачей. Родные рядом со мной столько не сидели, сколько Надя Зинченко — все свое свободное время: прибежит в пять утра, поможет, укол сделает и убежит на работу, вечером опять придет. У нас никто не держит зла и не помнит обид: можем вечером поспорить и даже поругаться, а утром все друг другу улыбаются. Они у меня очень хорошие. Конечно, характеры непростые, но все равно: пошумят, покричат, а в итоге послушают меня.

Любительский театр населяют люди, которые влюблены не только в сценическое искусство, но и очарованы атмосферой, что царит в коллективе. У нас нет тайн друг от друга, даже интригу скрыть нелегко. Добилась новой мебели вместо той, у которой ножки отваливаются. Радуюсь, что сделаю всем сюрприз, а они встречают вопросом: «Светлана Ивановна, когда диваны привезут?» Антоша Мухин — ведущий специалист по охране труда на железной дороге — всегда помогает нам с билетами и визами, за всех заполняет справки на разных языках. Вчера пишу ему: «Везем тебе маленький презент с Калининградской земли». Он отвечает: «Знаю-знаю, радуюсь и жду — Саша написал». Ничего не утаишь!

— Сколько человек в труппе?

— Тридцать. Выехать вместе трудно, но сейчас мы собираемся почти полным составом в Коломну на Всероссийский фестиваль фольклорных театров «Охочие комедианты», организатором которого выступает наш родной Российский Дом народного творчества имени Василия Поленова, которому в этом году исполняется 110 лет.

— Чем порадуете?

— Сейчас старинные города продвигают свои бренды, один из символов Тутаева — овечка. Я придумала сценарий в стихах, ввела в сюжет реальную историю, связанную с Петром I, по указу которого в Россию выписали из Силезии двух баранов для развития овцеводства. Вышла редкая силезская порода.

Нам кажется, что спектакль получился. Все пляшут, поют, сшили новые костюмы по моим эскизам, сама наделала пенечков, подготовила доски — столько всего напридумывала. Название длинное и красивое — «Сказ о граде Романове, о счастье луковом, о гвозде кованом да об овце царской». Историческое имя Тутаева — Романово-Борисоглебск.

— Сколько спектаклей вы поставили?

— Я не очень аккуратно веду учет, а заведующая отделом театрального искусства Российского Дома народного творчества Марина Ивановна Куц говорила пару лет назад, что по статистике ГРДНТ последняя цифра была 90. За это время появились новые постановки — думаю, за сотню перевалило. Все хочу посчитать, но не успеваю, по большому альбому, которым дорожу и горжусь, — там фото со всех моих спектаклей, кроме «Аленького цветочка», тогда при пожаре во Дворце культуры все документы погибли в огне. В альбоме есть даже «Барабанщица», которую я ставила еще в Культпросветучилище, и спектакли, осуществленные в Тутаевском политехе и в школе № 6.

— Количество призов, полученных «Левым берегом» на фестивалях и конкурсах, зашкаливает. Пыталась подсчитать, но сбилась — только за два года получилось более пятидесяти...

— Их очень много. Обладателям Гран при и лауреатам вручают статуэтки. Мы все храним — ширпотребовские аккуратно уложены в коробки, а есть и уникальные: глиняные шаман с шаманкой приехали с Байкала, Дон Кихота из Каслинского литья мы привезли из Челябинска, именную звезду — из Осетии, за Гран при на фестивале «Алтын Майдан».

Я купила кусочек земли и пытаюсь построить дом. Многие считают, что поздновато, и смеются. Дочка спрашивает, показывая на огороженное место: «Здесь будет огород?». Отвечаю: «Нет, беседка, где мы всем театром будем отмечать праздники, а в доме разместится музей «Левого берега».

— Расскажите про свой новый спектакль-интервью «Уж! Вы бабы-бабаньки!»

— «Бабаньки» родились ко Дню Победы, спектакль молодой и необкатанный, мы его еще не возили даже по деревням, куда любим ездить. Не успели. Хотела бы поехать с «Бабаньками» на какой-нибудь фестиваль, посвященный войне, где обычно показывают спектакли с пафосом, чтобы посмотреть, как пройдут там тихие интервью наших героинь. Спектакль созревал постепенно. На канале «Культура» увидела маленький фрагмент спектакля «Бабушки» режиссера Светланы Земляковой, и бабки эти начали крутиться у меня в голове. Затем приступила к поискам книги «Русская деревня в рассказах ее жителей» под редакцией Леонида Касаткина. После запроса в Интернете компьютер завис на две недели, а потом «ответил», что файл удален самим автором. Знакомые библиотекарши привезли мне ксероксный вариант, и я начала выбирать рассказы, добавила несколько монологов из пьесы «Марьино поле» Олега Богаева и «Сухопляс», чтобы провести военную тему. В моей голове спектакль родился, когда увидела замечательные деревенские картины Владимира Любарова «Ангел-хранитель» и «На качелях» — в них я влюбилась. Без картинок не было бы спектакля. Прочитала про художника все, что сумела найти — удивилась, что, оказывается, он в свое время рисовал этикетки для водки. Как прошел на фестивале спектакль, толком не видела: включала и свет, и музыку, и видео — словно на органе играла.

— Как поживает ваш детский коллектив?

— Детишек набрала восьмилеток, и мне с ними тяжело — не хватает сил и времени, но бросить их не могу. Прошлый год с ними попрыгала, побегала, полежала. Пришли семь девочек и семь мальчиков — и не поверите, все чудесные, талантливые. Иногда думаю, может, до одиннадцатого класса их доведу и все-таки рискну поставить с ними Шекспира?

— А вы их отбираете?

— Беру всех. На левой стороне одна школа, привозят детей из деревень. Помню, снимали у нас фильм и попросили собрать для массовки побольше одиннадцатиклассников, обещали хорошо заплатить, а у нас-то выпускников шесть девочек и два мальчика…

— Актеры «Левого берега» часто снимаются в фильмах и сериалах, не так ли?

— Все реже и реже. Встали на ноги и обнаглели — теперь им эпизоды подавай. Раньше радовались массовке: вечером бегали в «Чапаеве» (сериал «Страсти по Чапаю»), а ночью валялись перед расстрелом в морозильнике в «Команде Че».

— Вы же и сами сыграли несколько ярких эпизодов?

— Если бы я была знаменитой актрисой и вы бы спросили, что мне ближе: театр или кино, то я, наверное, выбрала бы кино. Мне так нравится, что я могу выплеснуться и вдоволь наиграться за час. Последний раз на сцену выходила в «Снежной королеве», и на четвертом спектакле мне стало скучно. Влада Новикова премьеры отыграет и интерес теряет, ей уже хочется нового. А у Нади Зинченко каждый следующий спектакль лучше предыдущего — она растет, смакует роль, наполняет образ подробностями. Антон Мухин начинает раскрываться постепенно, от спектакля к спектаклю, чем больше играем — тем лучше. Ему нравится сам процесс. Да и все мы влюблены в театр!

Фотографии предоставлены отделом театрального искусства ГРДНТ им. В.Д. Поленова и театром «Левый берег» (г. Тутаев)