Дмитрий Ермак, певец, актер: «Эндрю Ллойд Уэббер — обычный мужик в джинсах и кедах»

Денис БОЧАРОВ

В Театриуме на Серпуховке стартовала премьера спектакля «Парфюмер». «Культура» пообщалась с исполнителем главной роли, лауреатом премии «Золотая маска» Дмитрием Ермаком.

— Какова предыстория ваших взаимоотношений с этим проектом?

— Для меня это первый опыт участия в спектакле не крупномасштабной, мультимедийной формы, в которых я, как правило, задействован. «Парфюмер» — постановка более камерная. Давно хотелось поучаствовать в настоящем драматическом спектакле. В свое время я от исполнения драматических ролей отдалился, «встав на лыжи» музыкального театра.

Мюзиклы часто упрекают в поверхностности, мне же всегда казалось, что этот жанр позволяет актеру максимально раскрыться. В моем случае это именно так. Благо, продюсер постановки прислушался к моим идеям, и, судя по первой, благоприятной реакции зрителей, не напрасно.

Мне кажется, у нас получилось совместить в постановке психологический театр с музыкальным. Здесь и брехтовское существование, и элементы комедии дель арте, и отсылы к традициям площадного театра, и оттенки оперетты — чего в нашем спектакле только нет! Я рад, что мы приготовили подобный музыкально-драматический «винегрет» (улыбается).

— Зюскиндовский роман давно растиражирован. Помимо нашумевшего фильма, существует несколько театральных постановок, есть даже рок-опера «Парфюмер». Чем вы объясняете интерес к сюжету?

— Во-первых, мне кажется, что когда в главной роли задействован мужчина — это театральной публике интересно по определению. Во-вторых, само название этого произведения для мало-мальски просвещенного человека всегда будет актуально. Ну и наконец, сам сюжет необычайно увлекателен. Это классная, захватывающая история.

Мне, как актеру, участвовать в данном проекте интересно прежде всего потому, что главный герой произведения — персонаж сложный. А возможность играть такие роли — настоящий подарок. Проявляться, раскрываться, перевоплощаться — в этом суть моей работы. Темы, поднимаемые в «Парфюмере», можно изучать вечно: тщеславие, самоутверждение, болезненность, гениальность…

— Ваш вокальный репертуар разнообразен: от арий из бродвейских мюзиклов до музыкальных номеров, созданных на основе классических литературных произведений. Чем руководствуетесь, соглашаясь работать над тем или иным проектом?

— По-разному. Прежде всего, нельзя сбрасывать со счетов формулу: «лучше работать, чем не работать». Благо, этот этап я пережил и имею возможность выбирать, «фильтровать».

Но когда речь заходит о «Парфюмере», тут и думать нечего. Это же не очередной опер из телесериала, когда мотиваций у актера только две: большие деньги и возможность быть увиденным на экране миллионами зрителей. Герой романа необычайно интересен, и мне даже трудно представить, какой артист отказался бы от такой работы. Возможно, лишь тот, которому этот персонаж не близок просто с психофизической точки зрения. Такое бывает.

— Вы — лауреат театральной премии «Золотая маска» за главную роль в мюзикле «Призрак оперы». Говорят, что на эту роль вас выбрал лично Эндрю Ллойд Уэббер. Не поделитесь подробностями?

— Как полагается в подобных случаях, когда задействован крупный мировой лицензированный бренд (в данном случае Stage Entertainment), а значит просто так, через черный ход, не пролезешь, — для участия в проекте проводился классический кастинг.

Когда весь состав был утвержден, мы поехали в Лондон, в офис к Самому, чтобы он окончательно все одобрил, поставил финальный «штампик». Конечно, это был волнующий опыт, я вместе с концертмейстером Уэббера исполнял одну из главных арий мюзикла — The Music of the Night. Чуть-чуть мандража добавляло то обстоятельство, что накануне, летя ночью в самолете, я заболел. Соответственно, голос не работал на полную мощность.

Но ничего, пережил, справился, и с тех пор в списке моих личных достижений значится встреча и знакомство с гением. Впрочем, в поведении Эндрю Ллойда не было ни толики надменности и заносчивости, ничто не выдавало в нем небожителя. Вежливый и учтивый англичанин. Обычный мужик в джинсах и кедах.

— Вы активно снимаетесь в кино. Для вас кинематограф — серьезная работа или «факультатив»?

— Конечно, я люблю кино, а раз так, то несерьезно относиться к нему не имею права. Но иногда на двух стульях не усидишь, приходится выбирать. И тогда выбор я делаю в пользу музыкального театра.

Во-первых, я действительно им по-хорошему болен, а во-вторых, в кино мне серьезных ролей, уровня Парфюмера, Пугачева и Эдмона Дантеса, пока не предлагали. В основном мое присутствие на киноэкране сводится к ролям крепких ребят, брутальных пацанов, бравых оперов, ну или что-то где-то рядом.

Правда, сейчас назревает большой кинопроект «Далеко от Москвы», где я буду играть одну из главных ролей. Но опять начальника убойного отдела (улыбается). Кинематограф я не хочу оставлять хотя бы по одной прозаической причине: любое кино, даже не самое удачное, — большой шаг к широкой публике.

— Вы уже не первый год возглавляете творческую школу мюзикла Ovation. Расскажите о ее деятельности.

— Я всегда считал, что у мужчины должно быть несколько источников дохода. Это во-первых. А во-вторых, я, как мне представляется, обладаю неплохими организаторскими способностями. Вот и подумал: а почему бы и нет? В нашу школу мюзикла набираем детей с четырех лет, они занимаются самозабвенно, с упоением, мы принимаем участие в различных конкурсах, что-то выигрываем.

Но главное — все происходит во имя самого процесса. Основная задача — привить высокий творческий вкус, который пригодится человеку вне зависимости от того, кем он станет: врачом, экономистом, политиком или бухгалтером. И в этом смысле актерская профессия крайне важна, ибо все — от умения ходить до умения коммуницировать — заложено в базисе театрального образования.