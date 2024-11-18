«Риголетто» номер тринадцать: в Большой вернулась самая брутальная из опер Верди

Светлана НАБОРЩИКОВА

Большой театр показал «Риголетто» Джузеппе Верди, третью оперную премьеру 249-го сезона. Гендиректор ГАБТа Валерий Гергиев в беседе с журналистами пообещал, что на вверенной ему сцене в обозримом будущем будет идти не меньше десяти опер великого итальянца. «Культура» оценила почин.

Первая постановка «Риголетто» в Большом театр состоялась в 1859 году, спустя восемь лет после мировой премьеры в Венеции. Нынешняя — тринадцатая по счету — вопреки несчастливому порядковому номеру имеет все шансы на долгую жизнь. Спектакль режиссера Джанкарло дель Монако — большая оперная драма с музыкой, которую хочется петь, — гармоничен во всех составляющих.

О пьесе Виктора Гюго «Король забавляется», положенной в основу либретто, Верди писал: «Сюжет колоссальный, потрясающий, а главный персонаж — это одно из величайших творений, которым может похвастаться театр всех времен и народов».

Сюжет — об отце, одержимом местью за поруганную честь дочери. А успех спектакля во многом зависит от исполнителя его роли. Заглавный персонаж почти всегда на сцене, на нем сходятся все музыкальные и сюжетные линии.

Надо отдать должное солисту ГАБТа Эльчину Азизову — сложнейшую партию он ведет превосходно, сполна реализуя свой недюжинный вокальный и актерский дар. В его герое уживаются беспредельная отцовская любовь и столь же беспредельная обида на жестокий мир. Последняя побеждает. Ария Cortigiani, vil razza («Куртизаны, исчадье порока») и последующий диалог с дочерью (Si, vendetta, tremenda vendetta — «Да, настал час ужасного мщенья») почти пугают необузданной разрушительной силой.

Джильду, дочь, поет недавняя выпускница Московской консерватории Полина Шабунина. В стартовых составах спектакля значатся вокалистки более опытные, но сразу понятно, почему именно ей доверена честь открыть премьерный блок. Девушка на диво естественна и искренна. Настоящий луч света в темном царстве. За стопроцентное попадание в образ простительны и не слишком уверенные верхние ноты, и смазанные колоратуры. Зато в кантилене серебристое сопрано Полины звучит очень душевно. Предсмертное ариозо Lassu in cielo («Там, в небесах») трогает до слез.

У Павла Петрова (Герцог) — красивый подвижный тенор и минимум технических проблем. Порой он просто любуется своим голосом, как в канцонетте Questa o quella — per me pari sono («Та или эта — для меня равны все»). Впрочем, образу обаятельного мажора, привыкшего удовлетворять все свои желания, эта особенность даже к лицу. Под стать легкокрылому герою его пассия Маддалена. Алина Черташ в этой роли сражает и обликом затянутой в черную кожу femme fatale, и чувственным контральто.

Виртуозно слажен хор (хормейстер Валерий Борисов), где у каждого участника свое место и свой актерский рисунок. Две небольшие, но важные партии отлично поют Владислав Попов (граф Монтероне) и Юрий Власов (Спарафучиле). Первый, посылающий Риголетто проклятие, суров и непреклонен, почти Командор. Второй — не только классический злодей-убийца, но, как ни парадоксально звучит, единственный в спектакле комический персонаж. Надо слышать, с какой интонацией он возмущается предложением убить Риголетто: «Я разве вор, разбойник? Я никогда не обманывал клиентов».

Кстати, слышно всё и всех — редкая удача в опере. Хорошая дикция добавляет Верди смысла. Его история — прежде всего слова, из них рождается музыка. Маэстро Гергиев, вставший за пульт премьеры, мыслит ее в непрерывной динамике. В финальном акте чуть замедляет темп и дает прочувствовать красоту музыкальных событий: величественный вступительный хорал, знаменитый квартет Джильды, Маддалены, Герцога и Риголетто, картину сокрушительной грозы.

Режиссер Джанкарло дель Монако (он же сценограф совместно с Антонио Ромеро) перенес действие из шестнадцатого века в условный двадцатый. Первая и третья картины в палаццо Герцога отмечены усталой красотой европейского декаданса. Кулисы и пол покрыты темно-бордовым бархатом, люстра мерцает золотом и хрусталем, фрачные кавалеры и декольтированные дамы плетут интриги. Вторая и четвертая картины — поклон итальянскому неореализму. Каменные джунгли, где Риголетто прячет дочь. Полуразрушенная постройка на сваях — прибрежное обиталище Спарафучиле. Эстетику тлена сценографы подчеркивают черно-белой цветокоррекцией.

Во время прощального дуэта отца и дочери отчаянно хочется света. Гроза прошла, наступает утро. Последние фразы Джильды исполнены небесной красоты. Почему бы не взойти солнцу? Но нет, восход не входит в концепцию режиссера. В беседе с журналистами он пошутил, что знает «Риголетто» лучше, чем знал его Верди, и видит, что мир с тех пор не изменился, разве что стал хуже.

«В этой опере есть все. Это самая брутальная из опер Верди. Джильде ведь было 14. Она пережила насилие. На сцене не будет стриптиза, разврата, жестоких сцен. Мы это не показываем, но зрители поймут весь ужас ситуации человеческого порока», — пояснил Джанкарло дель Монако, и добавил, что счастья на земле для Верди нет. Оно на небесах.

Тем не менее публика расходится счастливой. Великая музыка, красивая постановка. Что еще нужно для счастья зрительского?

«Риголетто» режиссер поставил специально для ГАБТа. Две другие премьерные постановки, показанные этой осенью, «Князь Игорь» и «Руслан и Людмила», заимствованы из Мариинского театра, с которым теперь у Большого намечается и общий репертуар, и общие солисты. Тенденция, судя по первым опытам, благоприятна для Москвы — на Историческую сцену вернулись спектакли, соразмерные ее национальному статусу и грандиозным размерам.

Наряду с возвращением русского наследия в Большом, похоже, намечается итальянский Ренессанс. За несколько дней до «Риголетто» маэстро Гергиев представил концертный вариант «Лючии ди Ламмермур» с Альбиной Шагимуратовой в заглавной партии и таким образом провел слушателей от романтической драмы Доницетти к психологической драме Верди.

«Кстати, у Верди много опер. Мы думаем, что уже в этом сезоне как минимум десять из них будут показаны», — поделился он с журналистами. Об оригинальных постановках речь не шла. Это значит, что москвичей снова ждут спектакли Мариинского театра, где вердиевские оперы идут постоянно.

Фотографии: Дамир Юсупов/предоставлены пресс-службой Большого театра.