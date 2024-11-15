Тридцать три открытия: фестиваль «Видеть музыку» представил спектакли из России и СНГ

Светлана НАБОРЩИКОВА

Гала-концертом в Бетховенском зале Большого театра и торжественной церемонией вручений премий «Легенда» в Москве сегодня завершается Девятый фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». «Культура» оценила масштаб одного из крупнейшего в России театральных смотров.

«Видеть музыку» — фестиваль, на котором никто ни с кем не соревнуется и никто никого не выбирает. Приглашенные театры сами решают, с каким спектаклем ехать в столицу.

— Наш фестиваль задумывался, чтобы дать возможность каждому театру, большому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему показать свою самую важную постановку, увидеть себя в общероссийском контексте, решать общие для всех задачи. Думаю, что афиша IX Фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра, такого, каким он является в действительности, – с его победами и сложностями, поисками и экспериментами, взлетами и открытиями, — поделился с журналистами художественный руководитель форума Георгий Исаакян.

Отражением широкой географии стал Гала-концерт с участием артистов из Красноярска, Минска, Улан-Удэ, Уфы, Якутска, Екатеринбурга, Ташкента, Астаны. Жестом признательности выдающимся деятелям музыкального театра — вручение премий «Легенда». В числе лауреатов оказались гендиректор Мариинского и Большого театра Валерий Гергиев, балетмейстер и педагог Габриэла Комлева, композитор Максим Дунаевский и другие мастера.

Всего на разных площадках столицы было представлено 38 постановок тридцати трех театров из пятнадцати регионов России и трех стран ближнего зарубежья. По информации организаторов, на спектаклях «Видеть музыку», проведенных при поддержке Минкультуры России и президентского Фонда культурных инициатив, побывало больше десяти тысяч зрителей.

По традиции фестиваль собрал произведения разных стилей и жанров. Масштабнее других был представлен мюзикл и его предшественница оперетта, что неудивительно. Мюзикл в репертуаре — гарантированный зритель в зале. Слагаемые успеха лучших постановок— интригующий сюжет, харизматичные артисты, слаженные актерские ансамбли и мелодичная музыка.

Свердловский театр музыкальной комедии, признанный лидер жанра, при неизменном аншлаге показал три спектакля. Действие лермонтовского «Маскарада» композитор Игорь Рогалёв и либреттист Юрий Димитрин перенесли во времена Первой мировой войны. Драматургические огрехи истории нового Арбенина с лихвой искупила щедрая на вальсы- марши-романсы музыка и мастерски исполненные танцевальные сцены.

Желание освежить известные сюжеты добавлением новых линий и персонажей сопутствовало уральцам и в других постановках. В фантасмагорических «Мертвых душах» Алексея Пантыкина встретились два авантюриста — Чичиков и Хлестков. Классика оперетты — «Влюбленный Бокаччо» Франца Зуппе — обогатилась появлением на сцене нового героя: самого автора. Кстати, открыл форум задал еще один опереточный шедевр — «Марица» Волгоградского музыкального театра, где в знак уважения к нестареющему жанру прозвучали мелодии из великих оперетт.

Основным тематическим направлением Девятого фестиваля можно назвать обращение к персонажам русской истории и русской литературы. Чемпионом здесь стал опять-таки мюзикл. «Капитанская дочка» Евгения Загота была представлена в трех версиях. Мой выбор — спектакль Театр музыки, драмы и комедии Новоуральского городского округа (режиссер — Яна Русинова), где гармонично сошлись речевая, вокальная и танцевальная составляющие. Высоким музыкальным качеством порадовали Саратовский и Самарский театры оперы и балета. Первый привез оперу «Петр Первый» (режиссер — Павел Сорокин), второй — «Мастера и Маргариту» (режиссер Юрий Александров) Оперы мэтров советской музыки Андрея Петрова и Сергея Слонимского почему-то редко гостят на наших сценах, а между тем либретто и музыка в них замечательные: оркестру и певцам есть где себя проявить.

Балетные постановки отличились широким стилевым диапазоном, охватившим и реконструкцию грандиозного спектакля Мариуса Петипа («Раймонда» Самарского театра оперы и балета, хореограф Юрий Бурлака), и лучшие балеты советского периода («Ромео и Джульетта» Детского музыкального театра им. Натальи Сац, хореограф — Кирилл Симонов), и новейшие эксперименты.

Последним был посвящен совместный проект «Снегурочка: миф и реальность», созданный совместно с Международным фестивалем современного танца DanceInversion. Свои вариации на тему представили театры из Уфы, Петрозаводска и Калуги. Для молодых хореографов обращение к сказке Александр Островского стало скорее поводом поразмыслить о чем-то своем. Во всяком случае, ни в одной из версий, богатых на свершения в плане видеоарта и сценогрфии, не случилось прямых отсылок к этой поэтичной истории.

Красота тончайшая

Афиша фестиваля закрылась двумя премьерами — монументальной и камерной. Большой театр представил «Риголетто» Джузеппо Верди (об этом спектакле «Культура» расскажет на днях). Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац — «Четыре девушки» Эдисона Денисова.

Говоря о своем сочинении, Денисов упомянул о «поэзии красоты исчезающей, красоты тончайшей» и нисколько не преувеличил. Музыка действительно такая. Хор и оркестр театра под управлением Валерия Платонова превосходно передали ее естественность, прозрачность и пластичность. Солистки Анна Малькина (сопрано), Ольга Бутенко (сопрано), Анна Холмовская (меццо-сопрано), Мария Чудовская (меццо-сопрано) были точны и в кантилене, и в колоратурах. Все сложилось так, как хотел композитор: «никакой драмы и никакого напряжения — только всё время свет и очень много света».

Поют по-французски. На экране цитируется перевод пьесы Пабло Пикассо «Четыре маленькие девочки», положенной в основу либретто. Великий художник оказался посредственным драматургом и отметился потоком абсурдистских (читай: бессмысленных) метафор. В тексте, изрядно порезанном Денисовым, упоминается про Актеона и Диану, Зевса и Персефону, сестрах и играх, но главное — об утре, дне и ночи в чудесном саду, который и есть жизнь. Если музыка навеяла другое, можно пойти по своему пути — очарования звучания он не отменит.

Оркестр с дирижером располагается на сцене. Девушкам (у Денисова они постарше персонажей Пикассо) отведен полукруглый подиум в зрительской зоне. Четыре пары фавнов и нимф позируют рядом. Слева стоит лодка, дарящая возможность проплыть по реке времени. На мачтах вместо парусов виднеются свитки. Размотали — получили направление. На тросиках спускаются колыбели — иллюстрация материнского инстинкта и стеклянно-металлический купол — просто красивая вещь. Небольшой хор сначала поет невидимый на галерее, затем окружает уснувших навсегда девушек. Облачившись в бело-серебряные балахоны, они стали бабушками.

В постановке Марии Фомичевой и художника Елизаветы Куколь преобладают подробности и вещественность, то есть ровно то, от чего уводит музыка. Все в этом спектакле — от поступи героинь до реквизита — имеет ощутимый физический вес. Рискну предположить, что простая коррекция жанра на оперу-балет исправила бы ситуацию. В танце намного проще имитировать юность, легкость и наготу.

Денисов мечтал о пластике обнаженного тела. Танцовщицы в телесном трико — двойники вокалисток могли бы его мечту осуществить, конечно, при условии развернутых танцевальных партий. Композитор с его симпатией к балетному искусству, думаю, не возражал бы. Пикассо, прошедший школу Дягилева, тем более. Но для такой постановки нужна большая сцена, а она в театре Сац на ремонте. Подождем.

Впрочем, мечтать так мечтать. Лучшим вариантом, безусловно, было бы возвращение к неосуществленному замыслу Геннадия Рождественского, который в 1985 году заказал Денисову полновечернюю программу из двух одноактных опер. В первом отделении – «Аполлон и Гиацинт» Моцарта. Во втором — «Четыре девушки». К «Аполлону» Денисов приложил руку: спрессовал до одного акта и оркестровал речитативы. Обе оперы, по его словам, объединял как моцартовский оркестр, так и особая манера, в которой, «нет никакой тяжести: ничто не давит – музыка как бы летит». Проект, конечно, непростой, но условия для его успешной реализации имеются. У Детского музыкального театра есть творческое направление под названием «Ре-Конструкция», куда он идеально вписывается, и, самое главное, маэстро Платонов, способный отправить музыку в полет.

Фотографии предоставлены пресс-службой МГАДМТ им. Н.И.Сац.