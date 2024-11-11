Не отменить любви, не отменить искусства: «Орфей и Эвридика» в Государственном Эрмитаже

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Изысканное музыкальное приношение в Гербовом зале Зимнего дворца стало не только ключевой точкой 31-го сезона фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», но и свидетельством провала политики «культурной отмены» — в том числе и на западном фланге. В искусстве для России недружественных стран не существует.

Фонд «Дворцы Санкт-Петербурга», возглавляемый заслуженной артисткой России Марией Сафарьянц, уже более тридцати лет проводит одноименный фестиваль, собирающий в российских столицах самых звездных исполнителей и интерпретаторов классической музыки. Лучшие голоса и ведущие музыканты в великолепных дворцовых пространствах – таково кредо организаторов. Особенно ценным представляется тот факт, что события фестиваля не превращаются в глянцевые мероприятия: на них царит подлинно высокое искусство, а посещение вполне доступно для самого широкого слушателя. Петербургским и российским зрителям представилась уникальная возможность увидеть и услышать таких мастеров, как Симон Кермес, Федерико Мондельчи, Кьяра Тоиджи, Барбара Фриттоли – и это только некоторые звездные имена за пару последних сезонов, когда наши западные недруги уже вовсю развязали антироссийскую истерию на оперных и концертных сценах, требуя разрыва отношений и в культурной сфере. Но победа всегда остается за здравым смыслом и подлинным служением прекрасному. Мария Сафарьянц рассказала «Культуре», что ни о каком прекращении взаимодействия в области искусства не может быть и речи:

– Нашему фестивалю более тридцати лет, и всегда было много стран-участников. В том числе американских звезд: Рене Флеминг, Сондра Радвановски, Джон Фишер, Стивен Костелло. Их визиты материально поддерживало посольство США. Конечно, в классике американцев у нас сейчас нет. Голливуд весь политизирован. Но оперные театры ждут своего часа. Итальянцы как с нами работали, так и продолжают работать. Среди артистов, которые у нас пели, нет ни одного, который сказал бы: знаете, сейчас я не согласен. Они даже не ждут, когда ситуация придет в норму, они просто приезжают. Никто не поднял гонораров. Нет проблемы кого-то пригласить. Настоящая звезда, итальянский баритон Дзанеллато, с которым мы вели переговоры, сказал, что он очень хочет в Петербург, но не может: его менеджер, от которого зависит решение, не разделяет нашей политики и потому против. Сейчас певец позвонил и сказал, что ушел от этого менеджера и готов приехать. Недавно к нам приезжала Барбара Фриттоли с сольным концертом. Несколько раз участницей фестиваля становилась большой мастер, известная барочная певица Симон Кермес, абсолютно наш человек. Надо, конечно, иметь ввиду, что она родилась в ГДР. По ее словам, такой уровень публики, то, как у нас принимают классических исполнителей – сейчас в Германии это невозможно. Конечно, на поверхности политика верхушки зарубежных государств. А люди как жили, так и живут. Культура – это наш флаг, наше спасение!

Не стал исключением и нынешний сезон, который оказался отмечен неординарным для «Дворцов Санкт-Петербурга» событием: к 310-летию Кристофа Виллибальда Глюка в рамках дополнительного осенне-зимнего проекта фестиваля, получившего название «Петербургские набережные», специально для Зимнего дворца была создана постановка эталонного шедевра – оперы «Орфей и Эвридика», настоящего гимна любви, перед которой бессильна сама смерть. Причем это именно постановка, а не концертное исполнение – хотя как раз при такой форме «Орфей» Глюка ничего не теряет из-за малой насыщенности действием, а даже напротив: артисты могут сконцентрироваться на очень сложном музыкальном тексте. Мария Сафарьянц назвала премьеру дворцовой версией оперы, автором которой стал режиссер Аркадий Гевондов. Место исполнения оперы – Гербовый зал Зимнего дворца, исполненный света и золота, роскошный, величественный, даже помпезный. Все эти характеристики в равной степени присущи и творению Глюка, ставшего ярким примером проявления классицизма в музыкальном искусстве. Специфика дворцового пространства исключает присутствие декораций: интерьер Гербового зала сам по себе отсылает и к благородным линиям античной архитектуры, и к прозрачной благости эмпиреев, где проходит часть действия. Сложнее дело обстоит с изображением преисподней, но именно здесь в полной мере оцениваешь старания и мастерство танцоров, хористов и музыкантов.

Напомню, что «Орфей и Эвридика» не просто шедевр: сочинение тщательно выровнено, отцентрировано в своем звучании. Ад и Элизиум в опере не только два параллельных мира. И одна, и другая сцена стали и вершиной таланта Глюка, и образцом композиторского гения в целом – автор пишет эпическое, поистине мифологическое полотно, в котором эффект от прослушивания «райских» и «адских» картин достигается виртуозной работой: простые музыкальные темы то исподволь, почти неощутимо для слушателя, а то и внезапно оборачиваются сложнейшей многослойной конструкцией. Такова и композиция произведения, чередующая «пропевание» арий с хореографическими вставками: появившийся благодаря классической традиции балет фурий наряду с гавотом блаженных душ (большинство из нас определит этот маленький шедевр по хрестоматийному соло флейты) стал одним из музыкальных символов западной музыкальной традиции восемнадцатого века.

Залог успеха вечера классической музыки – хороший оркестр. Дирижер Михаил Голиков и его музыканты из Симфонического оркестра Ленинградской области интерпретировали Глюка со всей возможной для такого рода проектов скрупулезностью. Впрочем, в отменном звучании оперы особого сюрприза не было: завсегдатаи петербургских концертных залов давно числят этот коллектив по разряду образцовых. А вот ансамбль солистов «Рождество» из «Петербург-концерта», отвечавший за хоровые сцены, стал в этот раз просто откровением: руководитель коллектива Ольга Ступнева добилась от исполнителей четких интонаций и акцентирования – и все это не в ущерб вдохновенному вокальному полету, будь то мрачные плачи, экстатическая оргия фурий или блаженные песнопения. Очень забавной показалась работа артистов Театра современного танца «Каннон Данс», которыми руководила Елизавета Ротачева. Хореограф явно переосмыслила отдельные элементы из танцоперы «Орфей и Эвридика» легендарной Пины Бауш – или же сам характер музыки Глюка руководил ею. Но с этим танцевальным богатством сочетались мотивы уличного танца, я даже увидел движения, более характерные для брейка. Свежий подход к классике – это всегда похвально и не дает заскучать. Так случилось и в этот раз.

Главной звездой постановки стала солистка Греческой национальной оперы Марита Папаризу, выступившая в партии Орфея – организаторы остановились на итальянской редакции сочинения, предполагающей участие мужского альта или контральто. Истинно греческую страсть и эмоциональность гостья из Афин сочетала с филигранной вокальной работой в сложнейших и протяженных ариях. Опыт исполнительницы огромен: она признанный авторитет, особенно когда речь, помимо Глюка, идет о творениях таких композиторов, как Монтеверди, Вивальди, Рамо, Гендель. Эвридикой в этот вечер была меццо-сопрано Мариинского театра и приглашенная солистка Большого театра Цветана Омельчук, которая составила с Маритой Папаризу впечатляющий исполнительский дуэт. Очень свежо и звонко, а также с изрядным налетом юмора – как и прописано у Кристофа Виллибальда Глюка – в партии Амура прозвучала юная сопрано Екатерина Иванова: попав по окончании оперы на импровизированную сходку любителей классики, массово поджидавших свои автобусы на остановке (привычная петербургская реалия), я услышал массу комплиментов и похвал в ее адрес и искренне присоединился к общему мнению.

Роскошный показ в Эрмитаже открыл череду изысканных музыкальных событий, которыми так хорошо заполнить мрачное петербургское непогодье. Впереди любителей музыки ждет вечер французской киномузыки, на котором выступят титулованные гости из Италии – бандонеонист Джанни Иорио и саксофонист Федерико Мондельчи. После в Константиновском дворце пройдет музыкальный вечер «Сердца четырех»: свое мастерство продемонстрируют квартет флейт Flavento, квартет саксофонистов Сергея Колесова, ансамбль «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» и вокальный квартет Supermotiv. В декабре в Кунсткамере прозвучат «Времена года» Вивальди – и это будет первый концерт в истории этого здания и музея. А под Новый год в Санкт-Петербург приедет итальянский тенор, лауреат премии Карузо Франческо Малапена, который вместе с российскими исполнителями даст праздничный концерт.

Фотографии: предоставлены пресс-службой фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга".