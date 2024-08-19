Режиссер Александр Вельмакин: «Я видел в «Бесприданнице» какую-то тайну, и мне хотелось ее разгадать»

Татьяна ФИЛИППОВА

Первой премьерой нового сезона в Малом театре станет «Бесприданница» в постановке Александра Вельмакина. «Культура» поговорила с режиссером о тайне пьесы и о новом назначении, которое он получил накануне премьеры.

— Александр, у вас не только премьера в Малом театре, но и новое назначение — несколько дней назад вы стали худруком Государственного русского драматического театра республики Мордовия. Явно удачный сезон.

— Ответственный, скажем так.

— «Бесприданницу» вы сделали в рамках творческой лаборатории «Постигая Островского», которая была организована в год юбилея Александра Николаевича. Эскиз спектакля был одобрен руководителем театра Юрием Мефодьевичем Соломиным и худсоветом, вам предложили превратить его в полноценный спектакль для сцены на Ордынке. Почему вы выбрали «Бесприданницу»?

— Я очень благодарен за доверие и Юрию Мефодьевичу, и директору театра Тамаре Анатольевне Михайловой, и главному режиссеру Алексею Владимировичу Дубровскому. О «Бесприданнице» я думаю давно. Есть произведения, которые ставят и ставят, потому что в них есть неразрешимые вопросы, или те, которые до сих пор не удалось разрешить. «Бесприданница» Островского, мне кажется, одно из таких произведений. Для меня она была как неграненый алмаз. Я видел в ней какую-то тайну, и мне хотелось вместе с артистами ее разгадать.

— А неразрешимые вопросы в этой пьесе какие?

— Здесь есть две чаши весов, на одной человеческие ценности, на другой — материальные. Куда весы качнутся, в какую сторону, мы и наблюдаем по ходу действия.

— Я, наверное, нахожусь в плену стереотипов, потому что вижу в «Бесприданнице» трагическую судьбу русской женщины, вокруг которой сплошные обман и насилие.

— Понятно, Лариса главная героиня, и это она —бесприданница. Но мне кажется, что это некий финт Островского, потому что «бесприданница» у него не только Лариса, но и Паратов, и Робинзон. У каждого своя трагедия, каждый делает свой выбор и не все проходят проверку на прочность.

— Совсем недавно вас представили труппе Государственного русского драматического театра Мордовии. Вы один из самых молодых худруков в стране — не всем удается возглавить театр в 33 года. Предложение было неожиданным?

— Оно было приятным, скажем так. Когда тебя приглашают куда-то, это оценка твоей деятельности. Взяв какое-то время на размышление, я согласился.

— Вы говорили, что выросли в театре — в Саранской русской драме работала и работает сейчас ваша мать, народная артистка Мордовии Софья Вельмакина. Но вы все-таки пытались избежать театральной карьеры, решили изучать не театральную, а управленческую науку. Почему вы хотели уйти из театра?

— Ну, это подростковый максимализм, скажем так. Из-за того, что я был всегда при театре, мне захотелось попробовать противостоять судьбе. Но чем быстрее мы от нее бежим, тем вернее она нас настигнет. Через два года я понял, что управленческая карьера – не мое, и поступил в Щукинское театральное училище. Управленческие навыки впоследствии очень пригодились мне в театре. Это организационная сторона режиссерской работы.

— Какая задача сейчас перед вами стоит как перед новым худруком главного театра Мордовии?

— Во-первых, внедриться во все дела театра. Хоть я и знаю и театр, и труппу, но одно дело быть приезжим режиссером, и совсем другое — работать внутри театра. Во-вторых, выстроить репертуарную политику так, чтобы репертуарный план был ориентирован на зрителя, и чтобы мы могли говорить с ним о каких-то серьезных вещах.

Потом мне хотелось бы, чтобы театр как можно шире выходил за региональные рамки, чтобы о нас больше знали в стране.

— В Москве сейчас театральный бум, как вы думаете, почему?

— Не могу ответить на этот вопрос. Возможно, одна из причин в том, что не так давно мы пережили опыт самоизоляции, все сидели дома, и теперь нам хочется сплотиться и стать одним целым. Приходя в театр, мы ведь соединяемся не только с другими зрителями, но и с артистами, проживаем их эмоции. Может быть, люди соскучились по единению, им хочется быть частью чего-то хорошего.

— Как вы считаете, какая сейчас задача у театра? Он должен утешать, вдохновлять, объединять?

— Я думаю, все, что вы назвали, должно быть в театре. У него много задач, главная, как говорил Гамлет, — «держать зеркало перед природой». Для меня театр — познание жизни, через театр я пытаюсь узнавать, как эта жизнь устроена и какой она станет завтра. Какое-то исследование, что ли.

— Что вы собираетесь ставить в этом сезоне?

— Я буду делать пьесу Виктора Розова «Вечно живые» — к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. У нас будут и другие премьеры, в сентябре у нас выходит сказка «Летучий корабль» в постановке Ольги Парфеновой, в октябре пройдет международный театральный фестиваль-форум «Соотечественники». К этому фестивалю Анна-Ксения Вишневская выпустит «Два брата» по пьесе Лермонтова.

Но я выпускаю только один спектакль. И буду готовиться к следующему сезону.

— Какие названия вы рассматриваете на будущее? О чем бы вам хотелось рассказать саранскому зрителю?

— Наверное, все режиссеры в какой-то момент хотят ставить Чехова, Достоевского, Шекспира. Я ничем от других не отличаюсь. Меня всегда интересуют пьесы, которые меня куда-то вытягивают. Я понимаю, что идеал недостижим, но сама дорога к этому идеалу — это и есть самое главное.

— Ваш отец, народный артист России, режиссер Сергей Арцибашев, был основателем и художественным руководителем театра на Покровке, потом худруком театра имени Маяковского. Вы много с ним работали и знаете, наверное, все трудности, связанные с руководством театром.

— Мне кажется, для него это было не трудно, а очень важно. Театр не был для него работой, он был его жизнью. Театр на Покровке он делал с нуля и вложил в него все свои силы. Когда что-то не получалось, он принимал это близко к сердцу.

— А вам не было страшно брать на себя такой тяжелый груз?

— Нет, мне не было страшно. Как говорила Нина Заречная: «Неси свой крест и веруй. Я верую, и поэтому я не боюсь жизни».

Фотографии: портрет предоставлен Государственным русским драматическим театром республики Мордовия, на анонсе фотография - предоставлена пресс-службой Малого театра.