Премьера на пороге отпуска: Музтеатр Станиславского показал вечер современной хореографии

Елена ФЕДОРЕНКО

Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко завершил 105-й сезон премьерой вечера современной хореографии, представив три одноактных спектакля: Юрия Посохова, Гентиана Доды и Анастасии Вядро.

Театр на Большой Дмитровке не впервые закрывает театральный год программой новеньких одноактовок на Основной сцене. Начали с лучшего — первый спектакль «Отражения» стал кульминацией вечера. Он появился на свет в 2005 году, когда Юрий Посохов еще не был всемирно известным и стлоль востребованным хореографом, обладателем множества высоких наград — он занимал почетную позицию премьера труппы Балет Сан-Франциско, и его артистическая карьера близилась к завершению. Для своего балетмейстерского дебюта Посохов выбрал раннюю романтическую Первую симфонию Феликса Мендельсона — ее пятнадцатилетний композитор написал ровно два столетия назад.

Появление «Отражений» — грамотный менеджерский ход руководства театра: для артистов полезен урок неоклассики, а умный зритель Музтеатра ценит вкус и красоту. Спектакль красив необычайно: высокие зеркала превращают каждое движение в поэтическую метафору, художественную ауру постановки передают чистые цвета: белые и красные костюмы балерин, черные — танцовщиков. Оригинален их крой — тонкие двуслойные пачки и мужские купальники с открытыми спинами (сценография и костюмы Сандры Вудалл). Спустя два десятилетия спектакль не утратил свежести. Удовольствие отдельное — всматриваться в находки, из которых так скоро прорастет уникальный и узнаваемый почерк хореографа. Вспоминается «Щелкунчик» 2022-го — плод первого сотрудничества Музтеатра с Юрием Посоховым, который признается, что его хореография — личный опыт, полученный от классического танца. Почти юношеская влюбленность в классику и ироническое заострение акцентов, эмоциональное напряжение и перепады ритмов при непрерывном потоке движений, наполненных глубоким и единым дыханием.

Четыре части «Отражений» сотканы из мини-историй о любви и противостоянии, дружбе и столкновениях, нежности и борьбе. В этом многолюдном стремительном опусе вторая часть под названием Анданте состоит из эмоционального красивого дуэта — Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев прекрасны, их совершенный танец кажется прорывом в идеальное.

В «Отражениях» зашифрован еще один популярный внутренний балетный сюжет — мифологизированный «класс-концерт» с театрализованным парадом виртуозностей и различными трюками. Здесь ясное психологическое искусство Посохова не получает необходимого простора и блеска. Труппа работает с заметным удовольствием, но, увы, складывается впечатление, что репетиционного времени на освоение непростой хореографии не хватило. В Аллегро запомнились выразительная Юлия Балашова и уверенная мастерица Анастасия Лименько. Элегантным, радующим глаз танцам Иннокентия Юлдашева и Евгения Жукова пока не хватает качества исполнения, но для них — крепких солистов — это дело ближайшего будущего. Прекрасно звучал оркестр Музтеатра под управлением маэстро Феликса Коробова, известного своим романтическим темпераментом и привязанностью к балетным спектаклям.

«Холм», показанный после антракта, сочинил албанский хореограф Гентиан Дода, его участие придало вечеру статус международного проекта. Он много танцевал и ставил в Европе и Китае, США и Израиле, некоторое время был танцовщиком испанской труппы Начо Дуато и его соавтором. Источником вдохновения для хореографа послужило творчество известного швейцарского скульптора, живописца и графика Альберто Джакометти, одного из последних великих модернистов. Полтора десятилетия назад его выставку принимал Музей личных коллекций в Москве, потом она переехала в Эрмитаж. Успех экспозиции в России оказался грандиозным. Искусство Джакометти обжигало мужским, лишенным сентиментальности, взглядом на человека, уже самим рождением обреченного на трагическое одиночество в мире стремительных скоростей и материальных ценностей. Мастер серьезно занимался взаимодействием человека с пространством, его окружающим.

Собственно эти две темы: одиночество и пространство (читай — природа) — увлекли хореографа. «Холм» появился на свет весной 2023 года в балетной труппе Национальной оперы Греции в составе триптиха «Человеческая природа». Музыку — непонятную, чувственную, завораживающую — для сценической версии написал албанский композитор Сезар Алияй Горишти. В хореографии — страдание и счастье, встречи, расставания — и вновь встречи и разлуки. Тела замечательных танцовщиков переплетаются в разнообразных партерных поддержках, чтобы потом «разлететься» в разные стороны; возникают прекрасные цитаты из танцев народов Балканского полуострова, словно оживают персонажи старинных гравюр.

Гентиан Дода не ставит конкретных задач для их оптимального решения, честно говоря, и никаких пластических открытий не предлагает. Он передает в танце торжественное величие холмов, прекрасные в своей наивности зарисовки человеческих отношений — то, из чего складывается жизнь земная. Простые костюмы колоритны и используют два основных самых «природных» цвета: зеленый, напоминающий о листве и траве, и коричневый — цвет земли (художник Арди Асллани). В мир этого темного и философского, текучего и бесшумного (исполнители танцуют в носках) спектакля хочется погрузиться еще раз, чтобы рассмотреть его в деталях. Восемь человек, танцующих в «Холме», неотступно держат на себе внимание: Кристина Лузина, Ирина Захарова, Елизавета Дегтярева, Ксения Ромашова, Евгений Дубровский, Георги Смилевски-мл. и наиболее «красноречивый» в безмолвном танце Евгений Жуков и необыкновенно органичный Артур Мкртчян.

Мировая премьера третьего действия «Красавицы не могут уснуть» Анастасии Вядро несколько смазала впечатление от вечера. Анастасия известна благодаря участию в проекте «Танцы на ТНТ». Она же являлась хореографом-постановщиком шоу «Carmen P.S.» Ляйсан Утяшевой. На балетных подмостках «Красавицы» упрямо обнаруживали нестрогий вкус, примитивную хореографию с дефицитом свежей пластической мысли (бег, перекручивания рук, падения и валяние, суматошные махи ногами в разных направлениях) и страсть к проявлению знаний. В буклете хореограф объясняет спектакль как «пластическую полифонию женских архетипов, заключенных внутри женщины». Правда, понять, что подсознание героини олицетворяет восемь женских персонажей, просто невозможно. Как и трудно разобраться, кто из них мудрец, изгой, лидер, etc — далее женские ролевые архетипы древнегреческой мифологии.

Главная героиня Эва — «собирательный женский образ, содержащий в себе страхи, тайны и боль женщины во вневременном контексте». В анонсе референсами для своей идеи постановщик называет «8 женщин» Озона, «Женщин на грани нервного срыва» Альмодовара, «Персону» Бергмана, «Спящую красавицу» Перро, «2001: Космическую Одиссею» Кубрика и «Интерстеллар» Нолана. Напрасно — спектакль фильмам сильно уступает. Сейчас самое время назвать меня ретроградом, давно отставшим от жизни. Возможно.

Но я глубоко уверена, что для сочинений Анастасии Вярно — автора провокационной пластики, мастера стрип-дэнс и хай хилс на каблуках — совсем не подходят подмостки академического театра с вековой историей и высоко профессиональными артистами. Хотя не только Анастасия, но и авторы ее команды — люди способные. Пространство, созданное Анастасией Рязановой, хоть и обрекает зрителей на эффект дежавю, атмосферно и выразительно. Креативный директор модного российского бренда одежды USHATÁVA Нино Шаматава одела дам в эффектные белоснежные костюмы разных фасонов и кроя. Ну а музыка родилась стремительно — ее «создал при мне, импровизируя два часа, Давид Оганян», — рассказала хореограф. Думаю, «Отражения» и «Холм» войдут в репертуар, а «Красавицы» тихо исчезнут в поисках более подходящего места для сна.

Фотографии: Карина Житкова/предоставлены пресс-службой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.