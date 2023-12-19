Шоу юных: Международный детский цирковой фестиваль «На языке мира» в Туле

Татьяна ФИЛИППОВА, Тула

На арене Тульского цирка в течение трех дней выступали юные акробаты, гимнасты, жонглеры из десяти стран мира, включая Белоруссию, Монголию, Вьетнам и Аргентину. И никто не ушел без награды.

«Конечно, я очень волнуюсь, — признался журналистам перед началом фестиваля председатель жюри, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный. — Я был на шести фестивалях как артист и несколько раз работал в качестве ведущего, но честно вам скажу, меньше всего мне нравится быть членом жюри. Хорошо, что я не один, не все зависит от меня и никто не сможет сказать, что мое решение — неправильное».

Коллеги Запашного по жюри разрядили обстановку, объяснив, что никто из детей — участников конкурса (фестиваль НЯМ включает конкурс со стандартным пакетом призов) не останется без награды. Многие из них и сами начинали карьеру в цирке детьми, как, например, Таисия Корнилова, представительница знаменитой династии дрессировщиков (она вышла на манеж со слоненком, когда ей было пять лет), и знают, как важно юному артисту получить поддержку.

Чем отличается детский цирковой фестиваль от взрослого? Пожалуй, тем, что победители взрослого фестиваля практически сразу получают предложение работы — в зале всегда есть продюсеры. Призеров детского фестиваля так просто не пригласишь — не проходят по возрасту. Правда, Алиса Вардосанидзе, взявшая «золото» за воздушную гимнастику с кордепарелью (вертикальный канат), уже получила предложение выступать с цирком Гии Эрадзе, и это понятно, пятнадцатилетняя Алиса — абсолютный профессионал, многократная чемпионка России и Европы, четырехкратная чемпионка мира, в прошлом году она представляла нашу страну на Международном цирковом фестивале в Австралии. Алиса занимается воздушной гимнастикой с шести лет, ведет собственный ютьюб-канал и в будущем видит себя цирковой артисткой.

Интересно, что не все призеры собираются связывать свою судьбу с цирком. Второе «золото» получили гимнасты на ремнях Елизавета Калугина и Ярослав Поляков из маленького города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе, покорившие жюри и зрителей номером «Мы», выразительным и добрым — если так можно сказать о шоу, полном опасных трюков, большую часть которых ребята делают без страховки. Ярослав еще не решил, чем для него станет цирк, увлечением или жизнью, сейчас его больше привлекает профессия врача.

Набор основных призов на фестивале «НЯМ» такой же, как и на «взрослых» форумах Росгосцирка: три «золота» (третье получила Полина Балагур, Россия, за эквилибр «Легенда о Мулан»), три «серебра», четыре «бронзы» и Гран-при. Кому достанется последний, сомнений у тех, кто видел всю программу, не было — Таисия Демидова из Казахстана специально для фестиваля подготовила уникальный трюк: эквилибр с тройным балансом. Такие номера расширяют представления о человеческих возможностях: девочка, гибкая и пластичная, стоя на одной руке, одновременно крутит три хула-хупа. Сама Таисия, ей тринадцать, говорит, что не рассчитывала на приз. Тренируется она в Алма-атинском цирке, в роли тренера выступает мама, до перехода на преподавательскую работу сама выступавшая на арене.

Международный детский цирковой фестиваль «На языке мира» по счету — третий, но из-за пандемии, остановившей цирковой конвейер, периодичность фестивалей нарушилась. Теперь НЯМ будет проходить в Туле ежегодно. В этом городе, кстати когда-то находился один из старейших цирков в России — он открылся в 1870 году и принадлежал известным циркачам братьям Труцци.

В жюри НЯМ тоже есть представитель Италии — это знаменитый клоун Дэвид Ларибле, мировая звезда и обладатель приза Монте-Карло. Ребенком он попал на представление советского цирка, гастролировавшего в Италии; выступление русского клоуна Андрюши (Андрея Николаева) изменило его представления о клоунаде. В интервью «Культуре» Дэвид поделился своим мнением о конкурсе, профессиональном уровне его участников и перспективах русской клоунской школы.

— Как вам сама идея детского циркового конкурса?

— Идея превосходная, потому что цирковых конкурсов в мире много, но мало тех, которые позволяют показать свое мастерство молодежи. Даже если они еще не готовы выступать наравне с взрослыми, это дает им толчок к развитию.

— У вас есть здесь фавориты?

— Есть, но имена я вам не буду называть. Скажу лишь, что пару номеров уже можно показывать в любом профессиональном шоу.

— Вас не смущает то, что дети работают как взрослые? Некоторым артистам здесь нет еще и десяти.

— Нет, потому что я сам из цирковой среды и знаю, что здесь начинают очень рано. Меня отец отправил учиться сначала в балетную школу, потом в музыкальную. Мне было пять лет.

— Наверное, вы знаете, что в нашей стране идут споры о цирке с животными, не пора ли от него отказаться. Что вы думаете об этом?

— Когда ты находишься в цирке, ты видишь, что дрессировщик живет со своими животными бок о бок, сидит с ним ночами, если он болеет и страдает, когда с ним что-то происходит, как если бы это был член его семьи. Трудно представить себе цирк без животных, так же как жизнь этих животных вне цирка — как правило, они уже не в первом поколении живут с людьми и в дикой природе вряд ли смогут адаптироваться. Это все равно что отправить домашнюю кошку или собаку в лес.

— Вы давно в России. Не чувствуете, что понемногу становитесь русским?

— Чуть-чуть (смеется). Я люблю эту страну. Когда я впервые побывал здесь двадцать лет назад, меня очень тепло встретили, обняли, и с тех пор я всегда чувствую здесь себя хорошо. Я фанат русских клоунов, многих знал лично — и Никулина, и Олега Попова. Мой собственный стиль родился как комбинация итальянской и советской клоунады с небольшим добавлением элементов уличного театра.

— Здесь, на детском конкурсе, говорили, что молодых клоунов не хватает, это теперь дефицитный жанр.

— Не знаю, когда я вел мастер-классы в Москве, в театре Сергея Безрукова, желающих учиться клоунаде было хоть отбавляй.

— Пару лет назад ваша программа «Необычайные приключения итальянца в России» шла в цирке Чинизелли. Какой город вам ближе, Петербург или Москва?

— Разве можно сказать, что лучше, паста или пицца?

Следующее выступление Дэвида Ларибле в России произойдет не в одной из двух столиц, а в Рязани. 23 декабря в Рязанском цирке стартует новое шоу Росгосцирка под названием WOW. Ларибле будет путешествовать во времени и пространстве в компании роботов. Потом шоу встанет на цирковой конвейер… и, может быть, доберется в конце концов и до Петербурга.

Фотографии: Екатерина Чеснокова /РИА Новости.